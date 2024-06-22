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Посол Мацегора рассказал, какой сигнал послал новый договор КНДР и России - РИА Новости, 22.06.2024
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12:16 22.06.2024 (обновлено: 12:17 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/kndr-1954699282.html
Посол Мацегора рассказал, какой сигнал послал новый договор КНДР и России
Посол Мацегора рассказал, какой сигнал послал новый договор КНДР и России - РИА Новости, 22.06.2024
Посол Мацегора рассказал, какой сигнал послал новый договор КНДР и России
Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР гарантирует безопасность обеих стран, это жесткий сигнал противникам Пхеньяна,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:16
2024-06-22T12:17
россия
пхеньян
москва
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в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР гарантирует безопасность обеих стран, это жесткий сигнал противникам Пхеньяна, нагнетавшим напряженность в последние годы, заявил РИА Новости посол РФ и КНДР Александр Мацегора. "Договор 19 июня 2024 года, еще не успели просохнуть чернила, стал историческим документом, не только обеспечившим правовую базу для всеобъемлющего двустороннего сотрудничества, но и гарантировавшим на высоком уровне безопасность наших двух стран, стабильность в регионе Северо-Восточной Азии, направившим жесткий сигнал тем силам, которые все последние годы поэтапно нагнетали напряженность, наращивали военное, политической и экономической давление на народную республику", - заявил посол. От отметил, что прошедший в Пхеньяне саммит и новый договор стали итогом большой совместной работы, которую проделали обе стороны с момента предыдущей встречи лидеров на космодроме Восточный. По словам Мацегоры, в ходе этой работы было немало сложностей, но их удалось решить благодаря товарищеским и очень доверительным отношениям, установившимися между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в сентябре 2023 года во второй раз посетил Россию, совершив семидневное турне по Дальнему Востоку. Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций и тет-а-тет, а также осмотрели монтажно-испытательный корпус ракет-носителей "Союз-2" и "Ангара". Затем Ким Чен Ын посетил также Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, познакомившись с российской военной техникой, балетом и экономическими достижениями дальневосточных регионов России. В переговорах с российской стороны участвовал посещавший Пхеньян в июле того же года министр обороны Сергей Шойгу, северокорейская сторона была представлена в том числе заведующим отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи маршалом сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхоном и министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Кроме того, северокорейского лидера в поездке сопровождали заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль, командующие военно-воздушными и военно-морскими силами, другие высокопоставленные чиновники и военные. Комментируя результаты переговоров лидеров двух стран, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сообщал, что они "были весьма и весьма конструктивными". По его словам, военно-техническое сотрудничество - это "чувствительная область", но Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". Речь может идти как про военное взаимодействие, так и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, однако эти вопросы "не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования", подчеркивал Песков. Путин посетил КНДР с дружественным государственным визитом 18-19 июня. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности. Российско-корейские переговоры прошли в государственной резиденции Кымсусан, они проводились как в формате делегаций, так и с продолжительным общением лидеров один на один. Основным итогом стало подписание нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в который вернулось положение о незамедлительном оказании военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами, ранее существовавшее в базовом договоре СССР и КНДР. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступили с заявлениями для прессы, прогулялись вместе по резиденции, обменялись подарками, посетили торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, руководители России и КНДР вместе возложили венок к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, и посетили пхеньянский храм Живоначальной Троицы. Северокорейский лидер также лично провожал российского гостя в аэропорту. Комментируя результаты своей поездки в КНДР, Путин признался, что не ожидал столь масштабного приема в Северной Корее. Он выразил надежду на то, что подписанный с Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет сдерживающим фактором, который не позволит тлеющему корейскому кризису перерасти в активную фазу. Путин подчеркнул, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и в этом смысле Южной Корее и другим странам, которые не собираются нападать на КНДР, нечего бояться. Российский президент также сравнил санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда, заявив о необходимости работать над их постепенной отменой. При этом Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия в зону боевых действий на Украине, заявив, что это будет большой ошибкой. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на поставку вооружений в другие страны, не исключая КНДР, и Москва может при необходимости принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.
https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html
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россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, александр мацегора, визит путина в кндр, в мире
Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Александр Мацегора, Визит Путина в КНДР, В мире
Посол Мацегора рассказал, какой сигнал послал новый договор КНДР и России

Мацегора: новый договор России и КНДР послал жесткий сигнал противникам Пхеньяна

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР гарантирует безопасность обеих стран, это жесткий сигнал противникам Пхеньяна, нагнетавшим напряженность в последние годы, заявил РИА Новости посол РФ и КНДР Александр Мацегора.
"Договор 19 июня 2024 года, еще не успели просохнуть чернила, стал историческим документом, не только обеспечившим правовую базу для всеобъемлющего двустороннего сотрудничества, но и гарантировавшим на высоком уровне безопасность наших двух стран, стабильность в регионе Северо-Восточной Азии, направившим жесткий сигнал тем силам, которые все последние годы поэтапно нагнетали напряженность, наращивали военное, политической и экономической давление на народную республику", - заявил посол.
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От отметил, что прошедший в Пхеньяне саммит и новый договор стали итогом большой совместной работы, которую проделали обе стороны с момента предыдущей встречи лидеров на космодроме Восточный. По словам Мацегоры, в ходе этой работы было немало сложностей, но их удалось решить благодаря товарищеским и очень доверительным отношениям, установившимися между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в сентябре 2023 года во второй раз посетил Россию, совершив семидневное турне по Дальнему Востоку. Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций и тет-а-тет, а также осмотрели монтажно-испытательный корпус ракет-носителей "Союз-2" и "Ангара". Затем Ким Чен Ын посетил также Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, познакомившись с российской военной техникой, балетом и экономическими достижениями дальневосточных регионов России.
В переговорах с российской стороны участвовал посещавший Пхеньян в июле того же года министр обороны Сергей Шойгу, северокорейская сторона была представлена в том числе заведующим отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи маршалом сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхоном и министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Кроме того, северокорейского лидера в поездке сопровождали заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль, командующие военно-воздушными и военно-морскими силами, другие высокопоставленные чиновники и военные.
Комментируя результаты переговоров лидеров двух стран, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сообщал, что они "были весьма и весьма конструктивными". По его словам, военно-техническое сотрудничество - это "чувствительная область", но Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". Речь может идти как про военное взаимодействие, так и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, однако эти вопросы "не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования", подчеркивал Песков.
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Путин посетил КНДР с дружественным государственным визитом 18-19 июня. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности.
Российско-корейские переговоры прошли в государственной резиденции Кымсусан, они проводились как в формате делегаций, так и с продолжительным общением лидеров один на один. Основным итогом стало подписание нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в который вернулось положение о незамедлительном оказании военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами, ранее существовавшее в базовом договоре СССР и КНДР. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступили с заявлениями для прессы, прогулялись вместе по резиденции, обменялись подарками, посетили торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, руководители России и КНДР вместе возложили венок к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, и посетили пхеньянский храм Живоначальной Троицы. Северокорейский лидер также лично провожал российского гостя в аэропорту.
Комментируя результаты своей поездки в КНДР, Путин признался, что не ожидал столь масштабного приема в Северной Корее. Он выразил надежду на то, что подписанный с Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет сдерживающим фактором, который не позволит тлеющему корейскому кризису перерасти в активную фазу. Путин подчеркнул, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и в этом смысле Южной Корее и другим странам, которые не собираются нападать на КНДР, нечего бояться. Российский президент также сравнил санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда, заявив о необходимости работать над их постепенной отменой. При этом Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия в зону боевых действий на Украине, заявив, что это будет большой ошибкой. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на поставку вооружений в другие страны, не исключая КНДР, и Москва может при необходимости принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.
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