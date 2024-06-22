Рейтинг@Mail.ru
В Казани выписали первых пациентов, поступивших в больницу с ботулизмом - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/botulizm-1954698245.html
В Казани выписали первых пациентов, поступивших в больницу с ботулизмом
В Казани выписали первых пациентов, поступивших в больницу с ботулизмом - РИА Новости, 22.06.2024
В Казани выписали первых пациентов, поступивших в больницу с ботулизмом
Первых трех пациентов, поступивших с ботулизмом в медучреждение, выписали из Республиканской инфекционной больницы Татарстана, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:10
2024-06-22T12:10
происшествия
казань
москва
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727556733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9ee03c9f49fb027dfd4e99119036363.jpg
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Первых трех пациентов, поступивших с ботулизмом в медучреждение, выписали из Республиканской инфекционной больницы Татарстана, сообщает минздрав республики. "Из стационара Республиканской клинической инфекционной больницы выписали трех пациентов, поступивших с ботулизмом. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении. По информации Минздрава, у пациентов наблюдается положительная динамика. В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 19 человек, один из них проходил лечение амбулаторно. Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954117733.html
казань
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727556733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa9c80b544e0240688883277c5d367a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, москва, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, здоровье - общество
Происшествия, Казань, Москва, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Здоровье - Общество
В Казани выписали первых пациентов, поступивших в больницу с ботулизмом

Минздрав Татарстана: первых трех пациентов с ботулизмом выписали из больницы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Медицинский работник в гематологическом корпу
Медицинский работник в гематологическом корпу - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в гематологическом корпу . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Первых трех пациентов, поступивших с ботулизмом в медучреждение, выписали из Республиканской инфекционной больницы Татарстана, сообщает минздрав республики.
«
"Из стационара Республиканской клинической инфекционной больницы выписали трех пациентов, поступивших с ботулизмом. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
По информации Минздрава, у пациентов наблюдается положительная динамика.
В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 19 человек, один из них проходил лечение амбулаторно.
Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Фигуранты дела об отравлении сделали более двух тысяч порций плохого лобио
19 июня, 22:48
 
ПроисшествияКазаньМоскваРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала