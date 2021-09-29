Острое, классическое, с авокадо или креветками: лучшие рецепты буррито

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие рецепты классического и острого буррито — в материале РИА Новости.

Что такое буррито

Особенности

Главная особенность буррито состоит в том, что его можно готовить из множества ингредиентов, делая различные вариации блюда. Из мяса часто используется курица, говядина или свинина, в тортилью можно положить рис, омлет, бобы, кукурузу, сыр, огурцы, перец болгарский, чили или халапеньо. Из соусов для буррито часто используется томатная паста, пико де гальо (порубленные овощи и зелень, приправленные соком лайма), гуакамоле и так далее.