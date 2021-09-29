Острое, классическое, с авокадо или креветками: лучшие рецепты буррито

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие рецепты классического и острого буррито — в материале РИА Новости.
Что такое буррито
Буррито представляет собой мягкую пшеничную или кукурузную лепешку (тортилью), в которую завернута разнообразная начинка. Например, мясо, кукуруза, бобы, овощи, зелень и сыр.
До появления современного буррито индейцы майя в Мексике и Гватемале использовали кукурузные лепешки еще в 1500 году до нашей эры. В них помещали начинку из перца чили, помидоров, грибов, тыквы и авокадо. Народы, проживавшие на юго-западе нынешних США, также делали лепешки с фасолью и мясом наподобие буррито.
11 октября 2020, 08:00ТуризмБыстро, просто, вкусно. Блюда, которые легко приготовить на улице
Особенности
Главная особенность буррито состоит в том, что его можно готовить из множества ингредиентов, делая различные вариации блюда. Из мяса часто используется курица, говядина или свинина, в тортилью можно положить рис, омлет, бобы, кукурузу, сыр, огурцы, перец болгарский, чили или халапеньо. Из соусов для буррито часто используется томатная паста, пико де гальо (порубленные овощи и зелень, приправленные соком лайма), гуакамоле и так далее.
Буррито бывает нескольких видов:
- 1Влажное буррито. Покрыто соусом и расплавленным сыром. Его выкладывают на тарелку и едят с помощью ножа и вилки.
- 2Чаша-буррито. Не совсем буррито, потому что отсутствует тортилья, но на блюде подают начинку.
- 3Чимичанга. Это разновидность буррито, которое обжарили во фритюре.
- 4Тако. Похоже на буррито, но его подают в открытой лепешке.
Рецепты мексиканского блюда
Буррито обладает пикантным вкусом и высокой калорийностью: одна лепешка может заменить целый прием пищи.
Пищевая ценность (на 100 г)
Калорийность
180 ккал
Белки
7 г
Жиры
6 г
Углеводы
20 г
Классическое буррито с курицей
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортилья
300 г
куриное филе
150 г
фасоль консервированная
150 г
кукуруза консервированная
300 г
помидор
1 шт.
перец болгарский
200 г
сыр
0,5 г
зеленый лук
по вкусу
чеслон
по вкусу
перец чили
по вкусу
зира
по вкусу
соль
по вкусу
масло растительное
Приготовление
1
Зеленый лук и зубчики чеснока мелко нарезать, обжарить на растительном масле.
2
Куриное филе нарезать кубиками и также обжарить.
3
Курицу добавить к луку, туда положить перец и жарить три-пять минут.
4
Добавить в смесь фасоль, кукурузу, помидоры, специи и снова обжарить в течение трех-пяти минут.
5
Натертый сыр отправить в сковороду к остальным ингредиентам. Перемешать.
6
Снять с огня, когда сыр расплавится.
7
На каждую тортилью положить две-три столовых ложки смеси, затем лепешку завернуть по принципу шаурмы.
Буррито с фаршем и фасолью
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
500 г
фарш куриный
4 шт.
лепешки пшеничные
16 шт.
салат листовой
400 г
фасоль консервированная
3 шт.
помидоры
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
лук зеленый (стебель)
2 шт.
лук репчатый
150 г
паста томатная
по вкусу
тмин молотый
по вкусу
соль
по вкусу
перец черный молотый
Приготовление
1
Лук нарезать, выложить на сковороду, добавить к нему томатную пасту, тмин и немного воды.
2
Тушить смесь 15 минут.
3
Добавить фарш и тушить до его готовности.
4
Добавить на сковороду фасоль, перемешать смесь, посолить, поперчить.
5
Нарезать перец, томаты небольшими кусочками, зелень порубить.
6
Выложить на тортилью лист салата, несколько ложек начинки и свернуть.
Буррито с фаршем и рисом
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортилья
150 г
рис отварной
400 г
фарш
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
лук зеленый (стебель)
1 шт.
зубчик чеснока
по вкусу
кетчуп или томатный соус
по вкусу
перец и соль
100 г
сыр тертый
по вкусу
масло растительное
50 г
бульон
Приготовление
1
Перец обжарить на растительном масле.
2
Добавить репчатый и зеленый лук, чеснок, обжаривать несколько минут.
3
Добавить фарш и соус, перемешать, обжарить до готовности фарша.
4
Всыпать к смеси рис, налить бульон, посолить по вкусу, перемешать и обжаривать две-три минуты.
5
Посыпать сыром, перемешать, добавить специи.
6
Выложить начинку на лепешки и завернуть буррито.
Буррито с мясом и авокадо
Буррито со свининой и авокадо
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортильи
300 г
свинина
1 шт.
лук фиолетовый
1 шт.
авокадо
1 шт.
огурец
100 г
помидоры черри
по вкусу
горчичный соус
по вкусу
соль, специи
Приготовление
1
Порезать луковицу и обжарить на сковороде с растительным маслом до прозрачности.
2
Нарезать свинину тонкими полосками и отправить к луку. Жарить до готовности, периодически помешивая.
3
Нарезать свежий огурец и томаты черри, мякоть авокадо.
4
Выложить на пшеничную лепешку все готовые ингредиенты и заправить горчичным соусом, посолить и добавить специи по вкусу.
5
Свернуть буррито.
Буррито с кукурузой и фасолью
Буррито с кукурузой
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Сложно
Время готовки
1 ч. 40 мин.
Ингредиенты
4 шт.
тортильи
250 г
фарш
100 г
фасоль консервированная
100 г
кукуруза консервированная
300 г
помидоры
100 г
сыр
1 шт.
лук
1 шт.
чеснок (зубчики)
по вкусу
соль
по вкусу
перец красный молотый
по вкусу
масло растительное
Приготовление
1
Обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости на растительном масле.
2
Добавить фарш и жарить до тех пор, пока не выпарится влага.
3
Помидоры очистить от кожуры и нарезать мелко, добавить к фаршу.
4
Выложить на сковороду кукурузу и фасоль, посолить по вкусу, поперчить и все перемешать. Снять с огня.
5
Выложить начинку в середину тортильи, посыпать тертым сыром и завернуть.
Буррито с яичницей и авокадо
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Легко
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
2 шт.
тортилья
2 шт.
яйца
1 шт.
авокадо
2 шт.
томаты
1 шт.
сладкий перец
100 г
твердый сыр
3 шт.
зеленый лук (стебли)
по вкусу
растительное масло
Приготовление
1
Взбить яйца с солью и перцем. Добавить нарезанный лук и натертый сыр.
2
Обжарить смесь на сковороде, периодически перемешивая.
3
Готовую яичницу смешать с нарезанными томатами, перцем и авокадо.
4
Выложить начинку на тортилью и свернуть.
Буррито с говядиной и острым перцем
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортилья
300 г
говядина
200 г
консервированная фасоль
1 шт.
сладкий перец
0,5 шт.
острый перец
2 шт.
томаты
2 шт.
зубчик чеснока
1 шт.
репчатый лук
30 г
кинза
80 г
твердый сыр
по вкусу
растительное масло
по вкусу
черный перец
по вкусу
соль
Приготовление
1
Нарезать говядину и овощи, промыть фасоль и натереть сыр на терке.
2
Обжарить лук со сладким перцем, добавить к смеси помидоры, мясо, острый перец. Тушить до готовности.
3
Смешать начинку с нарезанным чесноком, луком и кинзой.
4
Посолить и поперчить смесь. Выложить ее на тортилью и посыпать сыром и свернуть буррито.
Буррито с креветками
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Сложно
Время готовки
1 ч. 40 мин.
Ингредиенты
2 шт.
тортилья
250 г
креветки
0,5 шт.
авокадо
1 шт.
лимон
1 шт.
лук-шалот
0,5 шт.
перец чили
4 шт.
салатный лист
1 шт.
чеснок
2 шт.
лук зеленый (стебель)
по вкусу
масло растительное
по вкусу
карри
по вкусу
соль
по вкусу
ДЛЯ СОУСА:
1 ст. л.
майонез
1 ст. л.
кетчуп
0,5 ст. л.
соус табаско
0,5 ст. л.
вустерширский соус
по вкусу
соль
Приготовление
1
Креветки разморозить.
2
Лук-шалот и чеснок нарезать мелко и обжарить на сковороде до появления золотистого цвета.
3
Добавить к чесноку и луку креветки, приправу карри, зеленый лук, выдавить сок лимона. Посолить и перемешать.
4
Положить к смеси перец чили и жарить начинку до готовности креветок.
5
Авокадо почистить и нарезать небольшими кусочками.
6
Смешать майонез, кетчуп, вустерширский соус и табаско, посолить.
7
Тортилью подогреть на сковороде, смазать соусом, выложить в середину всю начинку и завернуть лепешку.