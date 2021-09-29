Острое, классическое, с авокадо или креветками: лучшие рецепты буррито

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Классическое буррито с курицей
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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PT60M
Основное блюдо
Мексиканская
тортилья, 4 шт.
куриное филе, 300 г
фасоль консервированная, 150 г
кукуруза консервированная, 150 г
помидор, 300 г
перец болгарский , 1 шт.
сыр, 200 г
зеленый лук, 0,5 г
чеслон
перец чили
зира
соль
масло растительное
Зеленый лук и зубчики чеснока мелко нарезать, обжарить на растительном масле.
Шаг 1
Куриное филе нарезать кубиками и также обжарить.
Шаг 2
Курицу добавить к луку, туда положить перец и жарить три-пять минут.
Шаг 3
Добавить в смесь фасоль, кукурузу, помидоры, специи и снова обжарить в течение трех-пяти минут.
Шаг 4
Натертый сыр отправить в сковороду к остальным ингредиентам. Перемешать.
Шаг 5
Снять с огня, когда сыр расплавится.
Шаг 6
На каждую тортилью положить две-три столовых ложки смеси, затем лепешку завернуть по принципу шаурмы.
Шаг 7
общество, питание, еда, здоровье - общество
Буррито с фаршем и фасолью
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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Основное блюдо
Мексиканская
фарш куриный, 500 г
лепешки пшеничные, 4 шт.
салат листовой, 16 шт.
фасоль консервированная, 400 г
помидоры, 3 шт.
перец болгарский, 1 шт.
лук зеленый (стебель), 1 шт.
лук репчатый, 2 шт.
паста томатная, 150 г
тмин молотый
соль
перец черный молотый
Лук нарезать, выложить на сковороду, добавить к нему томатную пасту, тмин и немного воды.
Шаг 1
Тушить смесь 15 минут.
Шаг 2
Добавить фарш и тушить до его готовности.
Шаг 3
Добавить на сковороду фасоль, перемешать смесь, посолить, поперчить.
Шаг 4
Нарезать перец, томаты небольшими кусочками, зелень порубить.
Шаг 5
Выложить на тортилью лист салата, несколько ложек начинки и свернуть.
Шаг 6
общество, питание, еда, здоровье - общество
Буррито с фаршем и рисом
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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5
5
PT60M
Основное блюдо
Мексиканская
тортилья, 4 шт.
рис отварной, 150 г
фарш, 400 г
лук репчатый, 1 шт.
лук зеленый (стебель), 1 шт.
зубчик чеснока, 1 шт.
кетчуп или томатный соус
перец и соль
сыр тертый, 100 г
масло растительное
бульон, 50 г
Перец обжарить на растительном масле.
Шаг 1
Добавить репчатый и зеленый лук, чеснок, обжаривать несколько минут.
Шаг 2
Добавить фарш и соус, перемешать, обжарить до готовности фарша.
Шаг 3
Всыпать к смеси рис, налить бульон, посолить по вкусу, перемешать и обжаривать две-три минуты.
Шаг 4
Посыпать сыром, перемешать, добавить специи.
Шаг 5
Выложить начинку на лепешки и завернуть буррито.
Шаг 6
общество, питание, еда, здоровье - общество
Буррито со свининой и авокадо
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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5
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Основное блюдо
Мексиканская
тортильи, 4 шт.
свинина, 300 г
лук фиолетовый, 1 шт.
авокадо, 1 шт.
огурец, 1 шт.
помидоры черри, 100 г
горчичный соус
соль, специи
Порезать луковицу и обжарить на сковороде с растительным маслом до прозрачности.
Шаг 1
Нарезать свинину тонкими полосками и отправить к луку. Жарить до готовности, периодически помешивая.
Шаг 2
Нарезать свежий огурец и томаты черри, мякоть авокадо.
Шаг 3
Выложить на пшеничную лепешку все готовые ингредиенты и заправить горчичным соусом, посолить и добавить специи по вкусу.
Шаг 4
Свернуть буррито.
Шаг 5
общество, питание, еда, здоровье - общество
Буррито с кукурузой
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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Основное блюдо
Мексиканская
тортильи, 4 шт.
фарш, 250 г
фасоль консервированная, 100 г
кукуруза консервированная, 100 г
помидоры, 300 г
сыр, 100 г
лук, 1 шт.
чеснок (зубчики), 1 шт.
соль
перец красный молотый
масло растительное
Обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости на растительном масле.
Шаг 1
Добавить фарш и жарить до тех пор, пока не выпарится влага.
Шаг 2
Помидоры очистить от кожуры и нарезать мелко, добавить к фаршу.
Шаг 3
Выложить на сковороду кукурузу и фасоль, посолить по вкусу, поперчить и все перемешать. Снять с огня.
Шаг 4
Выложить начинку в середину тортильи, посыпать тертым сыром и завернуть.
Шаг 5
общество, питание, еда, здоровье - общество
Буррито с яичницей и авокадо
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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PT40M
Основное блюдо
Мексиканская
тортилья, 2 шт.
яйца, 2 шт.
авокадо, 1 шт.
томаты, 2 шт.
сладкий перец, 1 шт.
твердый сыр, 100 г
зеленый лук (стебли), 3 шт.
растительное масло
Взбить яйца с солью и перцем. Добавить нарезанный лук и натертый сыр.
Шаг 1
Обжарить смесь на сковороде, периодически перемешивая.
Шаг 2
Готовую яичницу смешать с нарезанными томатами, перцем и авокадо.
Шаг 3
Выложить начинку на тортилью и свернуть.
Шаг 4
общество, питание, еда, здоровье - общество
Буррито с говядиной и острым перцем
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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PT60M
Основное блюдо
Мексиканская
тортилья, 4 шт.
говядина, 300 г
консервированная фасоль, 200 г
сладкий перец , 1 шт.
острый перец, 0,5 шт.
томаты, 2 шт.
зубчик чеснока , 2 шт.
репчатый лук, 1 шт.
кинза, 30 г
твердый сыр, 80 г
растительное масло
черный перец
соль
Нарезать говядину и овощи, промыть фасоль и натереть сыр на терке.
Шаг 1
Обжарить лук со сладким перцем, добавить к смеси помидоры, мясо, острый перец. Тушить до готовности.
Шаг 2
Смешать начинку с нарезанным чесноком, луком и кинзой.
Шаг 3
Посолить и поперчить смесь. Выложить ее на тортилью и посыпать сыром и свернуть буррито.
Шаг 4
общество, питание, еда, здоровье - общество
Буррито с креветками
Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие... РИА Новости, 29.09.2021
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Основное блюдо
Мексиканская
тортилья , 2 шт.
креветки, 250 г
авокадо, 0,5 шт.
лимон, 1 шт.
лук-шалот, 1 шт.
перец чили, 0,5 шт.
салатный лист, 4 шт.
чеснок, 1 шт.
лук зеленый (стебель), 2 шт.
масло растительное
карри
соль
ДЛЯ СОУСА:
майонез, 1 ст. л.
кетчуп, 1 ст. л.
соус табаско, 0,5 ст. л.
вустерширский соус, 0,5 ст. л.
соль
Креветки разморозить.
Шаг 1
Лук-шалот и чеснок нарезать мелко и обжарить на сковороде до появления золотистого цвета.
Шаг 2
Добавить к чесноку и луку креветки, приправу карри, зеленый лук, выдавить сок лимона. Посолить и перемешать.
Шаг 3
Положить к смеси перец чили и жарить начинку до готовности креветок.
Шаг 4
Авокадо почистить и нарезать небольшими кусочками.
Шаг 5
Смешать майонез, кетчуп, вустерширский соус и табаско, посолить.
Шаг 6
Тортилью подогреть на сковороде, смазать соусом, выложить в середину всю начинку и завернуть лепешку.
Шаг 7
общество, питание, еда, здоровье - общество
20:29 29.09.2021 (обновлено: 21:26 29.09.2021)
 

Острое, классическое, с авокадо или креветками: лучшие рецепты буррито

© Depositphotos / fireaБуррито с фаршем и фасолью
Буррито с фаршем и фасолью - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / firea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Буррито — это традиционное мексиканское блюдо с мясной или овощной начинкой, завернутой в лепешку. О том, как его приготовить в домашних условиях, лучшие рецепты классического и острого буррито — в материале РИА Новости.

Что такое буррито

Буррито представляет собой мягкую пшеничную или кукурузную лепешку (тортилью), в которую завернута разнообразная начинка. Например, мясо, кукуруза, бобы, овощи, зелень и сыр.
До появления современного буррито индейцы майя в Мексике и Гватемале использовали кукурузные лепешки еще в 1500 году до нашей эры. В них помещали начинку из перца чили, помидоров, грибов, тыквы и авокадо. Народы, проживавшие на юго-западе нынешних США, также делали лепешки с фасолью и мясом наподобие буррито.
Мясо и овощи на гриле - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября 2020, 08:00Туризм
Быстро, просто, вкусно. Блюда, которые легко приготовить на улице

Особенности

Главная особенность буррито состоит в том, что его можно готовить из множества ингредиентов, делая различные вариации блюда. Из мяса часто используется курица, говядина или свинина, в тортилью можно положить рис, омлет, бобы, кукурузу, сыр, огурцы, перец болгарский, чили или халапеньо. Из соусов для буррито часто используется томатная паста, пико де гальо (порубленные овощи и зелень, приправленные соком лайма), гуакамоле и так далее.
Буррито бывает нескольких видов:
  1. 1
    Влажное буррито. Покрыто соусом и расплавленным сыром. Его выкладывают на тарелку и едят с помощью ножа и вилки.
  2. 2
    Чаша-буррито. Не совсем буррито, потому что отсутствует тортилья, но на блюде подают начинку.
  3. 3
    Чимичанга. Это разновидность буррито, которое обжарили во фритюре.
  4. 4
    Тако. Похоже на буррито, но его подают в открытой лепешке.

Рецепты мексиканского блюда

Буррито обладает пикантным вкусом и высокой калорийностью: одна лепешка может заменить целый прием пищи.
Пищевая ценность (на 100 г)

Калорийность

180 ккал

Белки

7 г

Жиры

6 г

Углеводы

20 г

© Depositphotos / timolinaБуррито с курицей
Буррито с курицей - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / timolina
Буррито с курицей
Классическое буррито с курицей
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортилья
300 г
куриное филе
150 г
фасоль консервированная
150 г
кукуруза консервированная
300 г
помидор
1 шт.
перец болгарский
200 г
сыр
0,5 г
зеленый лук
по вкусу
чеслон
по вкусу
перец чили
по вкусу
зира
по вкусу
соль
по вкусу
масло растительное
Приготовление
1
Зеленый лук и зубчики чеснока мелко нарезать, обжарить на растительном масле.
2
Куриное филе нарезать кубиками и также обжарить.
3
Курицу добавить к луку, туда положить перец и жарить три-пять минут.
4
Добавить в смесь фасоль, кукурузу, помидоры, специи и снова обжарить в течение трех-пяти минут.
5
Натертый сыр отправить в сковороду к остальным ингредиентам. Перемешать.
6
Снять с огня, когда сыр расплавится.
7
На каждую тортилью положить две-три столовых ложки смеси, затем лепешку завернуть по принципу шаурмы.
© Depositphotos / 5PHБуррито с фаршем и фасолью
Буррито с фаршем и фасолью - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / 5PH
Буррито с фаршем и фасолью
Буррито с фаршем и фасолью
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
500 г
фарш куриный
4 шт.
лепешки пшеничные
16 шт.
салат листовой
400 г
фасоль консервированная
3 шт.
помидоры
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
лук зеленый (стебель)
2 шт.
лук репчатый
150 г
паста томатная
по вкусу
тмин молотый
по вкусу
соль
по вкусу
перец черный молотый
Приготовление
1
Лук нарезать, выложить на сковороду, добавить к нему томатную пасту, тмин и немного воды.
2
Тушить смесь 15 минут.
3
Добавить фарш и тушить до его готовности.
4
Добавить на сковороду фасоль, перемешать смесь, посолить, поперчить.
5
Нарезать перец, томаты небольшими кусочками, зелень порубить.
6
Выложить на тортилью лист салата, несколько ложек начинки и свернуть.
© Pixabay / erikatanithБуррито с фаршем и рисом
Буррито с фаршем и рисом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Pixabay / erikatanith
Буррито с фаршем и рисом
Буррито с фаршем и рисом
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортилья
150 г
рис отварной
400 г
фарш
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
лук зеленый (стебель)
1 шт.
зубчик чеснока
по вкусу
кетчуп или томатный соус
по вкусу
перец и соль
100 г
сыр тертый
по вкусу
масло растительное
50 г
бульон
Приготовление
1
Перец обжарить на растительном масле.
2
Добавить репчатый и зеленый лук, чеснок, обжаривать несколько минут.
3
Добавить фарш и соус, перемешать, обжарить до готовности фарша.
4
Всыпать к смеси рис, налить бульон, посолить по вкусу, перемешать и обжаривать две-три минуты.
5
Посыпать сыром, перемешать, добавить специи.
6
Выложить начинку на лепешки и завернуть буррито.
© Depositphotos / skylinefreeБуррито с мясом и авокадо
Буррито с мясом и авокадо - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / skylinefree
Буррито с мясом и авокадо
Буррито со свининой и авокадо
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортильи
300 г
свинина
1 шт.
лук фиолетовый
1 шт.
авокадо
1 шт.
огурец
100 г
помидоры черри
по вкусу
горчичный соус
по вкусу
соль, специи
Приготовление
1
Порезать луковицу и обжарить на сковороде с растительным маслом до прозрачности.
2
Нарезать свинину тонкими полосками и отправить к луку. Жарить до готовности, периодически помешивая.
3
Нарезать свежий огурец и томаты черри, мякоть авокадо.
4
Выложить на пшеничную лепешку все готовые ингредиенты и заправить горчичным соусом, посолить и добавить специи по вкусу.
5
Свернуть буррито.
© Depositphotos / nata_vkusideyБуррито с кукурузой и фасолью
Буррито с кукурузой и фасолью - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / nata_vkusidey
Буррито с кукурузой и фасолью
Буррито с кукурузой
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Сложно
Время готовки
1 ч. 40 мин.
Ингредиенты
4 шт.
тортильи
250 г
фарш
100 г
фасоль консервированная
100 г
кукуруза консервированная
300 г
помидоры
100 г
сыр
1 шт.
лук
1 шт.
чеснок (зубчики)
по вкусу
соль
по вкусу
перец красный молотый
по вкусу
масло растительное
Приготовление
1
Обжарить мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости на растительном масле.
2
Добавить фарш и жарить до тех пор, пока не выпарится влага.
3
Помидоры очистить от кожуры и нарезать мелко, добавить к фаршу.
4
Выложить на сковороду кукурузу и фасоль, посолить по вкусу, поперчить и все перемешать. Снять с огня.
5
Выложить начинку в середину тортильи, посыпать тертым сыром и завернуть.
© Depositphotos / PeteerБуррито с омлетом
Буррито с омлетом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / Peteer
Буррито с омлетом
Буррито с яичницей и авокадо
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Легко
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
2 шт.
тортилья
2 шт.
яйца
1 шт.
авокадо
2 шт.
томаты
1 шт.
сладкий перец
100 г
твердый сыр
3 шт.
зеленый лук (стебли)
по вкусу
растительное масло
Приготовление
1
Взбить яйца с солью и перцем. Добавить нарезанный лук и натертый сыр.
2
Обжарить смесь на сковороде, периодически перемешивая.
3
Готовую яичницу смешать с нарезанными томатами, перцем и авокадо.
4
Выложить начинку на тортилью и свернуть.
© Depositphotos / timolinaБуррито с говядиной
Буррито с говядиной - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / timolina
Буррито с говядиной
Буррито с говядиной и острым перцем
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
4 шт.
тортилья
300 г
говядина
200 г
консервированная фасоль
1 шт.
сладкий перец
0,5 шт.
острый перец
2 шт.
томаты
2 шт.
зубчик чеснока
1 шт.
репчатый лук
30 г
кинза
80 г
твердый сыр
по вкусу
растительное масло
по вкусу
черный перец
по вкусу
соль
Приготовление
1
Нарезать говядину и овощи, промыть фасоль и натереть сыр на терке.
2
Обжарить лук со сладким перцем, добавить к смеси помидоры, мясо, острый перец. Тушить до готовности.
3
Смешать начинку с нарезанным чесноком, луком и кинзой.
4
Посолить и поперчить смесь. Выложить ее на тортилью и посыпать сыром и свернуть буррито.
© Depositphotos / nesteaavБуррито с креветками
Буррито с креветками - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / nesteaav
Буррито с креветками
Буррито с креветками
Категория
Основное блюдо
Кухня
Мексиканская
Сложность
Сложно
Время готовки
1 ч. 40 мин.
Ингредиенты
2 шт.
тортилья
250 г
креветки
0,5 шт.
авокадо
1 шт.
лимон
1 шт.
лук-шалот
0,5 шт.
перец чили
4 шт.
салатный лист
1 шт.
чеснок
2 шт.
лук зеленый (стебель)
по вкусу
масло растительное
по вкусу
карри
по вкусу
соль
по вкусу
ДЛЯ СОУСА:
1 ст. л.
майонез
1 ст. л.
кетчуп
0,5 ст. л.
соус табаско
0,5 ст. л.
вустерширский соус
по вкусу
соль
Приготовление
1
Креветки разморозить.
2
Лук-шалот и чеснок нарезать мелко и обжарить на сковороде до появления золотистого цвета.
3
Добавить к чесноку и луку креветки, приправу карри, зеленый лук, выдавить сок лимона. Посолить и перемешать.
4
Положить к смеси перец чили и жарить начинку до готовности креветок.
5
Авокадо почистить и нарезать небольшими кусочками.
6
Смешать майонез, кетчуп, вустерширский соус и табаско, посолить.
7
Тортилью подогреть на сковороде, смазать соусом, выложить в середину всю начинку и завернуть лепешку.
 
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