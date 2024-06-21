https://ria.ru/20240621/yarovaya-1954595966.html

Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области

Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области - РИА Новости, 21.06.2024

Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя вспышку холеры на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, заявила, что опыты Пентагона над... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:41

здоровье - общество

киев

ирина яровая

министерство обороны сша

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872970036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66ab6b992249c3aff404f401db5a1077.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя вспышку холеры на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, заявила, что опыты Пентагона над военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются при поддержке Киева. Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии. "Опыты Пентагона над военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются при поддержке преступного киевского режима", - сказала Яровая. Она отметила, что ранее парламентское расследование доказательно подтвердило, что по заданию и под контролем министерства обороны США американские специалисты осуществляли вывоз собранных особо опасных патогенных микроорганизмов, в частности, холеры, с использованием дипломатических каналов для дальнейшей работы на режимных закрытых объектах Пентагона.

https://radiosputnik.ru/20240621/kholera-1954497219.html

https://ria.ru/20240615/tif-1953132847.html

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, киев, ирина яровая, министерство обороны сша, херсонская область