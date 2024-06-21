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Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области - РИА Новости, 21.06.2024
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18:39 21.06.2024 (обновлено: 18:41 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/yarovaya-1954595966.html
Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области
Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области - РИА Новости, 21.06.2024
Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя вспышку холеры на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, заявила, что опыты Пентагона над... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:39
2024-06-21T18:41
здоровье - общество
киев
ирина яровая
министерство обороны сша
херсонская область
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя вспышку холеры на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, заявила, что опыты Пентагона над военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются при поддержке Киева. Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии. "Опыты Пентагона над военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются при поддержке преступного киевского режима", - сказала Яровая. Она отметила, что ранее парламентское расследование доказательно подтвердило, что по заданию и под контролем министерства обороны США американские специалисты осуществляли вывоз собранных особо опасных патогенных микроорганизмов, в частности, холеры, с использованием дипломатических каналов для дальнейшей работы на режимных закрытых объектах Пентагона.
https://radiosputnik.ru/20240621/kholera-1954497219.html
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здоровье - общество, киев, ирина яровая, министерство обороны сша, херсонская область
Здоровье - Общество, Киев, Ирина Яровая, Министерство обороны США, Херсонская область
Яровая прокомментировала вспышку холеры в Херсонской области

Яровая: опыты Пентагона над военными продолжаются при поддержке Киева

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя вспышку холеры на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, заявила, что опыты Пентагона над военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются при поддержке Киева.
Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии.
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Вчера, 13:06
"Опыты Пентагона над военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются при поддержке преступного киевского режима", - сказала Яровая.
Она отметила, что ранее парламентское расследование доказательно подтвердило, что по заданию и под контролем министерства обороны США американские специалисты осуществляли вывоз собранных особо опасных патогенных микроорганизмов, в частности, холеры, с использованием дипломатических каналов для дальнейшей работы на режимных закрытых объектах Пентагона.
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Здоровье - ОбществоКиевИрина ЯроваяМинистерство обороны СШАХерсонская область
 
 
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