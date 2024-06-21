https://ria.ru/20240621/vystavka-1954625047.html

В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"

В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах" - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"

Открытие выставки "Федор Конюхов. На всех полюсах", на которой представлены живописные полотна российского путешественника, прошло в столице в Подземном музее... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T20:33

2024-06-21T20:33

2024-06-21T20:33

культура

запорожье

ссср

северный полюс

федор конюхов

николай чудотворец

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Открытие выставки "Федор Конюхов. На всех полюсах", на которой представлены живописные полотна российского путешественника, прошло в столице в Подземном музее парка "Зарядье" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. Путешественник, художник, священник Федор Конюхов на открытии присутствовать не смог, но прислал видеообращение: "Благодарю вас за интерес к моему творчеству. Желаю вам всем взойти на свой духовный Эверест". В рамках открытия выставки прошел показ модной коллекции певицы Виктории Цыгановой, которая была вдохновлена живописными полотнами и путешествиями Конюхова. В экспозицию вошли картины Конюхова, свидетельствующие о его личных впечатлениях от экспедиций, а также литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий. Конюхов — советский и российский путешественник, протоиерей Русской православной церкви - в 1983 году был принят в Союз художников СССР. С 1996 года - член Московского союза художников (МСХ), академик РАХ. Конюхов - автор более 3000 картин, участник российских и международных выставок. Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов). В 2010 году в день Святой Троицы, в Свято-Покровском кафедральном соборе Запорожья путешественник был рукоположен в дьяконы, в том же году в день Святителя Николая Чудотворца 19 декабря рукоположен в сан священника РПЦ на своей родине в Свято-Никольском храме Запорожья. Для широкого зрителя выставка откроется 22 июня.

https://ria.ru/20240605/konyukhov-1950546185.html

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запорожье, ссср, северный полюс, федор конюхов, николай чудотворец, русская православная церковь, москва