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В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах" - РИА Новости, 21.06.2024
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Культура
 
20:33 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/vystavka-1954625047.html
В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"
В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах" - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"
Открытие выставки "Федор Конюхов. На всех полюсах", на которой представлены живописные полотна российского путешественника, прошло в столице в Подземном музее... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:33
2024-06-21T20:33
культура
запорожье
ссср
северный полюс
федор конюхов
николай чудотворец
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Открытие выставки "Федор Конюхов. На всех полюсах", на которой представлены живописные полотна российского путешественника, прошло в столице в Подземном музее парка "Зарядье" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. Путешественник, художник, священник Федор Конюхов на открытии присутствовать не смог, но прислал видеообращение: "Благодарю вас за интерес к моему творчеству. Желаю вам всем взойти на свой духовный Эверест". В рамках открытия выставки прошел показ модной коллекции певицы Виктории Цыгановой, которая была вдохновлена живописными полотнами и путешествиями Конюхова. В экспозицию вошли картины Конюхова, свидетельствующие о его личных впечатлениях от экспедиций, а также литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий. Конюхов — советский и российский путешественник, протоиерей Русской православной церкви - в 1983 году был принят в Союз художников СССР. С 1996 года - член Московского союза художников (МСХ), академик РАХ. Конюхов - автор более 3000 картин, участник российских и международных выставок. Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов). В 2010 году в день Святой Троицы, в Свято-Покровском кафедральном соборе Запорожья путешественник был рукоположен в дьяконы, в том же году в день Святителя Николая Чудотворца 19 декабря рукоположен в сан священника РПЦ на своей родине в Свято-Никольском храме Запорожья. Для широкого зрителя выставка откроется 22 июня.
https://ria.ru/20240605/konyukhov-1950546185.html
запорожье
ссср
северный полюс
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запорожье, ссср, северный полюс, федор конюхов, николай чудотворец, русская православная церковь, москва
Культура, Запорожье, СССР, Северный полюс, Федор Конюхов, Николай Чудотворец, Русская православная церковь, Москва
В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"

В "Зарядье" в Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"

© РИА Новости / Анна ГорбашоваВыставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
Выставка Конюхова открылась в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Анна Горбашова
Выставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Открытие выставки "Федор Конюхов. На всех полюсах", на которой представлены живописные полотна российского путешественника, прошло в столице в Подземном музее парка "Зарядье" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Путешественник, художник, священник Федор Конюхов на открытии присутствовать не смог, но прислал видеообращение: "Благодарю вас за интерес к моему творчеству. Желаю вам всем взойти на свой духовный Эверест".
© РИА Новости / Анна ГорбашоваВыставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
Выставка Конюхова открылась в парке Зарядье в Москве
Выставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Анна Горбашова
1 из 2
© РИА Новости / Анна ГорбашоваВыставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
Выставка Конюхова открылась в парке Зарядье в Москве
Выставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Анна Горбашова
2 из 2
Выставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Анна Горбашова
1 из 2
Выставка Конюхова открылась в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Анна Горбашова
2 из 2
В рамках открытия выставки прошел показ модной коллекции певицы Виктории Цыгановой, которая была вдохновлена живописными полотнами и путешествиями Конюхова.
В экспозицию вошли картины Конюхова, свидетельствующие о его личных впечатлениях от экспедиций, а также литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий.
Конюхов — советский и российский путешественник, протоиерей Русской православной церкви - в 1983 году был принят в Союз художников СССР. С 1996 года - член Московского союза художников (МСХ), академик РАХ. Конюхов - автор более 3000 картин, участник российских и международных выставок.
Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов). В 2010 году в день Святой Троицы, в Свято-Покровском кафедральном соборе Запорожья путешественник был рукоположен в дьяконы, в том же году в день Святителя Николая Чудотворца 19 декабря рукоположен в сан священника РПЦ на своей родине в Свято-Никольском храме Запорожья.
Для широкого зрителя выставка откроется 22 июня.
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КультураЗапорожьеСССРСеверный полюсФедор КонюховНиколай ЧудотворецРусская православная церковьМосква
 
 
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