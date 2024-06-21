В Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"
В "Зарядье" в Москве открылась выставка "Федор Конюхов. На всех полюсах"
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Открытие выставки "Федор Конюхов. На всех полюсах", на которой представлены живописные полотна российского путешественника, прошло в столице в Подземном музее парка "Зарядье" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Путешественник, художник, священник Федор Конюхов на открытии присутствовать не смог, но прислал видеообращение: "Благодарю вас за интерес к моему творчеству. Желаю вам всем взойти на свой духовный Эверест".
В рамках открытия выставки прошел показ модной коллекции певицы Виктории Цыгановой, которая была вдохновлена живописными полотнами и путешествиями Конюхова.
В экспозицию вошли картины Конюхова, свидетельствующие о его личных впечатлениях от экспедиций, а также литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий.
Конюхов — советский и российский путешественник, протоиерей Русской православной церкви - в 1983 году был принят в Союз художников СССР. С 1996 года - член Московского союза художников (МСХ), академик РАХ. Конюхов - автор более 3000 картин, участник российских и международных выставок.
Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов). В 2010 году в день Святой Троицы, в Свято-Покровском кафедральном соборе Запорожья путешественник был рукоположен в дьяконы, в том же году в день Святителя Николая Чудотворца 19 декабря рукоположен в сан священника РПЦ на своей родине в Свято-Никольском храме Запорожья.
Для широкого зрителя выставка откроется 22 июня.
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