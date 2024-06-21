https://ria.ru/20240621/troitsa-1954476396.html
На Троицу в храмах Москвы будет больше людей, чем обычно
На Троицу в храмах Москвы будет больше людей, чем обычно - РИА Новости, 21.06.2024
На Троицу в храмах Москвы будет больше людей, чем обычно
Ожидается, что на Троицу в храмах будет больше людей, чем обычно по воскресеньям, 23 июня будет работать более 500 храмов, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:16
2024-06-21T12:16
2024-06-21T12:16
религия
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религия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ожидается, что на Троицу в храмах будет больше людей, чем обычно по воскресеньям, 23 июня будет работать более 500 храмов, сообщил РИА Новости руководитель московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. В этом году праздник пройдет 23 июня. "Более 500 храмов будет работать, по количеству людей – будет, конечно, больше, чем обычно в воскресенье", - сказал Сучков.
https://ria.ru/20240613/svyaschennik-1952260220.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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день святой троицы, москва, религия
Религия, День Святой Троицы, Москва, Религия
На Троицу в храмах Москвы будет больше людей, чем обычно
Власти Москвы ждут больше людей в храмах на Троицу, чем обычно по воскресеньям
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ожидается, что на Троицу в храмах будет больше людей, чем обычно по воскресеньям, 23 июня будет работать более 500 храмов, сообщил РИА Новости руководитель московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. В этом году праздник пройдет 23 июня.
"Более 500 храмов будет работать, по количеству людей – будет, конечно, больше, чем обычно в воскресенье", - сказал Сучков.