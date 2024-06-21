https://ria.ru/20240621/troitsa-1954476396.html

На Троицу в храмах Москвы будет больше людей, чем обычно

На Троицу в храмах Москвы будет больше людей, чем обычно - РИА Новости, 21.06.2024

На Троицу в храмах Москвы будет больше людей, чем обычно

Ожидается, что на Троицу в храмах будет больше людей, чем обычно по воскресеньям, 23 июня будет работать более 500 храмов, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:16

2024-06-21T12:16

2024-06-21T12:16

религия

день святой троицы

москва

религия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ожидается, что на Троицу в храмах будет больше людей, чем обычно по воскресеньям, 23 июня будет работать более 500 храмов, сообщил РИА Новости руководитель московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. В этом году праздник пройдет 23 июня. "Более 500 храмов будет работать, по количеству людей – будет, конечно, больше, чем обычно в воскресенье", - сказал Сучков.

https://ria.ru/20240613/svyaschennik-1952260220.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

день святой троицы, москва, религия