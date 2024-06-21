Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:44 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kushanashvili-1954449388.html
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили - РИА Новости, 21.06.2024
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили
Телеведущего, шоумена Отара Кушанашвили вчера успешно прооперировали, его состояние оценивают как стабильное, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:44
2024-06-21T10:44
культура
здоровье - общество
отар кушанашвили
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954212829_0:316:1568:1198_1920x0_80_0_0_bd57f93705af0da4b91d6514b05edd1e.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Телеведущего, шоумена Отара Кушанашвили вчера успешно прооперировали, его состояние оценивают как стабильное, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. "Операция вроде прошла нормально. Вчера она закончилась, его прооперировали. Сегодня состояние стабильное. Это все, что я знаю", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240620/premer-1954263632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954212829_0:169:1568:1345_1920x0_80_0_0_d14c89616765edb729d75d6474c29779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, отар кушанашвили, общество
Культура, Здоровье - Общество, Отар Кушанашвили, Общество
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили

Источник: Кушанашвили успешно прооперировали, его состояние стабильное

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Телеведущего, шоумена Отара Кушанашвили вчера успешно прооперировали, его состояние оценивают как стабильное, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости.
«
"Операция вроде прошла нормально. Вчера она закончилась, его прооперировали. Сегодня состояние стабильное. Это все, что я знаю", - сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения
20 июня, 15:07
 
КультураЗдоровье - ОбществоОтар КушанашвилиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала