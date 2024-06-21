https://ria.ru/20240621/kushanashvili-1954449388.html

Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили

Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили - РИА Новости, 21.06.2024

Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили

Телеведущего, шоумена Отара Кушанашвили вчера успешно прооперировали, его состояние оценивают как стабильное, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:44

2024-06-21T10:44

2024-06-21T10:44

культура

здоровье - общество

отар кушанашвили

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Телеведущего, шоумена Отара Кушанашвили вчера успешно прооперировали, его состояние оценивают как стабильное, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. "Операция вроде прошла нормально. Вчера она закончилась, его прооперировали. Сегодня состояние стабильное. Это все, что я знаю", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240620/premer-1954263632.html

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2024

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здоровье - общество, отар кушанашвили, общество