https://ria.ru/20240621/kushanashvili-1954449388.html
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили - РИА Новости, 21.06.2024
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили
Телеведущего, шоумена Отара Кушанашвили вчера успешно прооперировали, его состояние оценивают как стабильное, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:44
2024-06-21T10:44
2024-06-21T10:44
культура
здоровье - общество
отар кушанашвили
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Телеведущего, шоумена Отара Кушанашвили вчера успешно прооперировали, его состояние оценивают как стабильное, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Позднее друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости заявил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. "Операция вроде прошла нормально. Вчера она закончилась, его прооперировали. Сегодня состояние стабильное. Это все, что я знаю", - сказал собеседник агентства.
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здоровье - общество, отар кушанашвили, общество
Культура, Здоровье - Общество, Отар Кушанашвили, Общество
Источник рассказал о состоянии Отара Кушанашвили
Источник: Кушанашвили успешно прооперировали, его состояние стабильное