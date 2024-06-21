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Минниханов рассказал о возможности укрепления связей внутри БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
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12:53 21.06.2024 (обновлено: 14:12 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/briks-1954485773.html
Минниханов рассказал о возможности укрепления связей внутри БРИКС
Минниханов рассказал о возможности укрепления связей внутри БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
Минниханов рассказал о возможности укрепления связей внутри БРИКС
Сегодня существуют хорошие возможности для укрепления региональных и муниципальных связей внутри объединения БРИКС, а консолидация усилий на уровне городов... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:53
2024-06-21T14:12
казань
турция
рустам минниханов
ильсур метшин
брикс
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Сегодня существуют хорошие возможности для укрепления региональных и муниципальных связей внутри объединения БРИКС, а консолидация усилий на уровне городов поможет разработать инновационные подходы к существующим вызовам, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "В государствах БРИКС проживает почти половина населения Земли. Мощная динамика фактически превратила пространство БРИКС в объединение стран, которые обеспечивают развитие современного человечества в целом. Сегодня есть хорошие возможности для укрепления горизонтальных региональных и муниципальных связей внутри этого влиятельного объединения", - сказал Минниханов на открытии международного форума городов стран БРИКС+. По словам главы Татарстана, сотрудничество между городами стран БРИКС и всеми, кто готов присоединиться к объединению, будет способствовать обмену передовыми технологиями и лучшими практиками в таких областях, как городское хозяйство и экология, промышленность и инфраструктура, здравоохранение и транспорт, образование и культура, спорт и туризм и многое другое. "Консолидация усилий на уровне городов поможет разработать инновационные подходы к существующим вызовам и созданию новых моделей устойчивого развития", - подчеркнул Минниханов. Мэр Казани Ильсур Метшин, выступивший инициатором проведения в Казани международного форума городов стран БРИКС + и создания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС +, отметил, что на форум в Казань приехали представители государств БРИКС, а также Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии, Аргентины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. "Сегодня в этом зале присутствуют представители местных властей из 60 городов, руководители ассоциаций муниципалитетов, представляющие города своих стран, гости из 20 государств. Все вместе мы представляем интересы 2,6 миллиарда жителей планеты. Этот масштаб впечатляет и вдохновляет на создание прочной основы для долгосрочного сотрудничества между городами наших стран", - сказал Метшин.
https://ria.ru/20231123/sammit-1911391233.html
https://ria.ru/20231214/tatarstan-1915801551.html
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казань, турция, рустам минниханов, ильсур метшин, брикс
Казань, Турция, Рустам Минниханов, Ильсур Метшин, БРИКС, Республика Татарстан
Минниханов рассказал о возможности укрепления связей внутри БРИКС

Минниханов: в БРИКС есть хорошие возможности для укрепления региональных связей

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
© POOL
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Сегодня существуют хорошие возможности для укрепления региональных и муниципальных связей внутри объединения БРИКС, а консолидация усилий на уровне городов поможет разработать инновационные подходы к существующим вызовам, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В государствах БРИКС проживает почти половина населения Земли. Мощная динамика фактически превратила пространство БРИКС в объединение стран, которые обеспечивают развитие современного человечества в целом. Сегодня есть хорошие возможности для укрепления горизонтальных региональных и муниципальных связей внутри этого влиятельного объединения", - сказал Минниханов на открытии международного форума городов стран БРИКС+.
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По словам главы Татарстана, сотрудничество между городами стран БРИКС и всеми, кто готов присоединиться к объединению, будет способствовать обмену передовыми технологиями и лучшими практиками в таких областях, как городское хозяйство и экология, промышленность и инфраструктура, здравоохранение и транспорт, образование и культура, спорт и туризм и многое другое.
"Консолидация усилий на уровне городов поможет разработать инновационные подходы к существующим вызовам и созданию новых моделей устойчивого развития", - подчеркнул Минниханов.
Мэр Казани Ильсур Метшин, выступивший инициатором проведения в Казани международного форума городов стран БРИКС + и создания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС +, отметил, что на форум в Казань приехали представители государств БРИКС, а также Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии, Аргентины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.
"Сегодня в этом зале присутствуют представители местных властей из 60 городов, руководители ассоциаций муниципалитетов, представляющие города своих стран, гости из 20 государств. Все вместе мы представляем интересы 2,6 миллиарда жителей планеты. Этот масштаб впечатляет и вдохновляет на создание прочной основы для долгосрочного сотрудничества между городами наших стран", - сказал Метшин.
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Республика ТатарстанКазаньТурцияРустам МиннихановИльсур МетшинБРИКС
 
 
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