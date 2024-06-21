https://ria.ru/20240621/botulizm-1954534046.html

Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма

Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма - РИА Новости, 21.06.2024

Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма

Свыше 85 тонн продукции изъяли при эпидемиологическом расследовании по ботулизму в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:02

2024-06-21T15:02

2024-06-21T15:02

происшествия

здоровье - общество

москва

нижегородская область

казань

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 85 тонн продукции изъяли при эпидемиологическом расследовании по ботулизму в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора. "Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 тонн, из которых более 44 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе", - говорится в тексте. Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказывала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

москва

нижегородская область

казань

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, москва, нижегородская область, казань, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, общество