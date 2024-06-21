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Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма - РИА Новости, 21.06.2024
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15:02 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/botulizm-1954534046.html
Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма
Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма - РИА Новости, 21.06.2024
Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма
Свыше 85 тонн продукции изъяли при эпидемиологическом расследовании по ботулизму в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:02
2024-06-21T15:02
происшествия
здоровье - общество
москва
нижегородская область
казань
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 85 тонн продукции изъяли при эпидемиологическом расследовании по ботулизму в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора. "Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 тонн, из которых более 44 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе", - говорится в тексте. Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказывала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
москва
нижегородская область
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происшествия, здоровье - общество, москва, нижегородская область, казань, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, общество
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Нижегородская область, Казань, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Общество
Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 тонн продукции из-за ботулизма

Роспотребнадзор: 44 тонны изъятых в Москве из-за ботулизма продуктов уничтожено

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 85 тонн продукции изъяли при эпидемиологическом расследовании по ботулизму в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.
«
"Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 тонн, из которых более 44 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе", - говорится в тексте.
Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказывала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваНижегородская областьКазаньАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиОбщество
 
 
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