https://ria.ru/20240621/botulizm-1954504365.html

В Москве приостановили работу цеха, где делали вызвавшие ботулизм салаты

В Москве приостановили работу цеха, где делали вызвавшие ботулизм салаты - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве приостановили работу цеха, где делали вызвавшие ботулизм салаты

Судебные приставы приостановили работу цеха в Москве, где делали вызвавшие вспышку ботулизма салаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:41

2024-06-21T13:41

2024-06-21T13:47

здоровье - общество

москва

россия

нижегородская область

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

следственный комитет россии (ск рф)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Судебные приставы приостановили работу цеха в Москве, где делали вызвавшие вспышку ботулизма салаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. "Судебные приставы Алтуфьевского отдела судебных приставов ГУФССП России по Москве приостановили деятельность производственного цеха, находящегося на улице Стандартная, так как организация нарушила санитарно-эпидемиологические требования", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что в предприятии по производству кулинарной продукции нарушается поточность технологического процесса в виде фасовки пищевой продукции. Кроме того, хранение упаковочной тары не упорядочено, контейнеры хранятся в коридоре, а к работе допущены 13 сотрудников без вакцинации от гепатита А и дизентерии Зонне. Также присутствуют другие нарушения СанПин. "В связи с этим суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", и назначил наказание в виде приостановления деятельности производственного цеха сроком на 90 суток", - добавляется в сообщении. Судебные приставы выехали в цех, где составили акт об административном приостановлении деятельности и опечатали его. Деятельность "Кухни на районе" и производителя фасоли "Савон-К" после массовых отравлений приостановлена, сообщал ранее СК РФ. Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказывал, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

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https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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здоровье - общество, москва, россия, нижегородская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки