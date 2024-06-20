https://ria.ru/20240620/troitsa-1954333941.html

"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре

"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 20.06.2024

"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре

У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Андрея Рублева, поскольку икона будет размещена в действующем храме – Троицком соборе... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:48

2024-06-20T17:48

2024-06-20T17:48

религия

сергий радонежский

владимир путин

день святой троицы

религия

россия

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885232478_241:535:2931:2048_1920x0_80_0_0_4a92f4bceeaaaaaa27bb93c57bb84f3b.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Андрея Рублева, поскольку икона будет размещена в действующем храме – Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщили РИА Новости в пресс-службе лавры. Ранее в пресс-службе сообщили, что икона вернется в Троицкий собор лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня. "Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году — в храме Христа Спасителя. Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому", - сообщили в пресс-службе. В лавре добавили, что икона прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. "В храме ее ("Троицу" - ред.) установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей", - рассказали в пресс-службе. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя, где находится до сих пор. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240531/podkast-1949536192.html

https://ria.ru/20240619/lavra-1954032586.html

https://ria.ru/20240619/shutova-1954051331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы, религия, россия, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)