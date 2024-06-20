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"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 20.06.2024
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Религия
 
17:48 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/troitsa-1954333941.html
"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре
"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 20.06.2024
"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре
У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Андрея Рублева, поскольку икона будет размещена в действующем храме – Троицком соборе... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:48
2024-06-20T17:48
религия
сергий радонежский
владимир путин
день святой троицы
религия
россия
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Андрея Рублева, поскольку икона будет размещена в действующем храме – Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщили РИА Новости в пресс-службе лавры. Ранее в пресс-службе сообщили, что икона вернется в Троицкий собор лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня. "Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году — в храме Христа Спасителя. Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому", - сообщили в пресс-службе. В лавре добавили, что икона прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. "В храме ее ("Троицу" - ред.) установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей", - рассказали в пресс-службе. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя, где находится до сих пор. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
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сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы, религия, россия, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
Религия, Сергий Радонежский, Владимир Путин, День Святой Троицы, Религия, Россия, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
"Троица" Рублева будет постоянно находится в Троице-Сергиевой лавре

У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Рублева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель возле иконы "Святая Троица" Андрея Рублева
Священнослужитель возле иконы Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Священнослужитель возле иконы "Святая Троица" Андрея Рублева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Андрея Рублева, поскольку икона будет размещена в действующем храме – Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщили РИА Новости в пресс-службе лавры.
Ранее в пресс-службе сообщили, что икона вернется в Троицкий собор лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня.
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31 мая, 00:13
"Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году — в храме Христа Спасителя. Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому", - сообщили в пресс-службе.
В лавре добавили, что икона прибудет на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации.
"В храме ее ("Троицу" - ред.) установят в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей", - рассказали в пресс-службе.
Стенды с Троицей Рублева для AR-приложения установили в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Троице-Сергиевой лавре установили стенды с "Троицей" для AR-приложения
19 июня, 16:51
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя, где находится до сих пор. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
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РелигияСергий РадонежскийВладимир ПутинДень Святой ТроицыРелигияРоссияСвято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
 
 
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