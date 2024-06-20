Рейтинг@Mail.ru
"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:17 20.06.2024 (обновлено: 17:45 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/troitsa-1954322169.html
"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня
"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня - РИА Новости, 20.06.2024
"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня
Икону "Троица" Андрея Рублёва привезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 22 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит всенощное... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:17
2024-06-20T17:45
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
религия
религия
день святой троицы
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953994187_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_02b70c82bc24d34e84cc7150ea04abea.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублёва привезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 22 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит всенощное бдение и литургию в монастыре в этот день, сообщили в пресс-службе лавры РИА Новости."Икона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва вернётся в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня 2024 года. Всенощное бдение и божественную литургию возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – рассказали в пресс-службе.Решение о возвращении святыни на историческое место, напомнили в монастыре, было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года."Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы "Святая Троица" в Лавру. С 5 января 2024 года святыня временно находится в Храме Христа Спасителя в Москве и доступна для общенародного поклонения. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году - в Храме Христа Спасителя", - добавили в пресс-службе."Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была к празднику Рождества Христова доставлена 5 января в столичный храм Христа Спасителя, где она и находится в настоящее время.
https://ria.ru/20240619/lavra-1954032586.html
https://ria.ru/20240531/podkast-1949536192.html
https://ria.ru/20240619/krazha-1953395624.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953994187_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68772a6fa2f79fd500d4ec9d005d65a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), религия, день святой троицы, владимир путин, россия
Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), Религия, Религия, День Святой Троицы, Владимир Путин, Россия
"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня

Пресс-служба Троице-Сергиевой лавры: "Троица" Рублева вернется в лавру 22 июня

© iStock.com / OlyaSolodenkoСвято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© iStock.com / OlyaSolodenko
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублёва привезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 22 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит всенощное бдение и литургию в монастыре в этот день, сообщили в пресс-службе лавры РИА Новости.
"Икона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва вернётся в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня 2024 года. Всенощное бдение и божественную литургию возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – рассказали в пресс-службе.
Стенды с Троицей Рублева для AR-приложения установили в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Троице-Сергиевой лавре установили стенды с "Троицей" для AR-приложения
19 июня, 16:51
Решение о возвращении святыни на историческое место, напомнили в монастыре, было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года.
"Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы "Святая Троица" в Лавру. С 5 января 2024 года святыня временно находится в Храме Христа Спасителя в Москве и доступна для общенародного поклонения. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году - в Храме Христа Спасителя", - добавили в пресс-службе.
Изображение Троице-Сергиевой лавры - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запускают подкаст “Дорога в Лавру”
31 мая, 00:13
"Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была к празднику Рождества Христова доставлена 5 января в столичный храм Христа Спасителя, где она и находится в настоящее время.
Выставка Возвращение Святого Луки, Москва, Пушкинский музей, 2012 год - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"КГБ был бессилен". История самой громкой кражи в СССР
19 июня, 08:00
 
РелигияСвято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)РелигияДень Святой ТроицыВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала