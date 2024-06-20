https://ria.ru/20240620/troitsa-1954322169.html

"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня

"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня - РИА Новости, 20.06.2024

"Троица" Рублева вернется в Троице-Сергиеву лавру 22 июня

Икону "Троица" Андрея Рублёва привезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 22 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит всенощное... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:17

2024-06-20T17:17

2024-06-20T17:45

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

религия

религия

день святой троицы

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублёва привезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 22 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит всенощное бдение и литургию в монастыре в этот день, сообщили в пресс-службе лавры РИА Новости."Икона "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва вернётся в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы 22 июня 2024 года. Всенощное бдение и божественную литургию возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – рассказали в пресс-службе.Решение о возвращении святыни на историческое место, напомнили в монастыре, было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года."Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы "Святая Троица" в Лавру. С 5 января 2024 года святыня временно находится в Храме Христа Спасителя в Москве и доступна для общенародного поклонения. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году - в Храме Христа Спасителя", - добавили в пресс-службе."Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была к празднику Рождества Христова доставлена 5 января в столичный храм Христа Спасителя, где она и находится в настоящее время.

https://ria.ru/20240619/lavra-1954032586.html

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свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), религия, день святой троицы, владимир путин, россия