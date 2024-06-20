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В Гонконге разработали препарат, запускающий самоуничтожение клеток рака - РИА Новости, 20.06.2024
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Наука
 
14:59 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/nauka-1954259719.html
В Гонконге разработали препарат, запускающий самоуничтожение клеток рака
В Гонконге разработали препарат, запускающий самоуничтожение клеток рака - РИА Новости, 20.06.2024
В Гонконге разработали препарат, запускающий самоуничтожение клеток рака
Ученые Китайского университета Гонконга разработали лекарство для лечения рака носоглотки, которое потенциально может способствовать самоуничтожению раковых... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:59
2024-06-20T14:59
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ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Ученые Китайского университета Гонконга разработали лекарство для лечения рака носоглотки, которое потенциально может способствовать самоуничтожению раковых клеток, сообщила пресс-служба Университета. Как пояснили в Университете, карцинома носоглотки - это тип рака, который тесно связан с инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ). "Медицинский факультет Китайского университета Гонконга увидел потенциал ВЭБ в качестве терапевтической мишени и успешно разработал инновационный препарат на основе мРНК для лечения карциномы носоглотки, нацеленный на раковые клетки, переносящие ВЭБ", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что ученые Университета совместно с Лабораторией Джексона в США разработали мРНК-препарат, который запускает "механизм самоубийства" для уничтожения раковых клеток в носоглотке. В Университете также сообщили, что препарат был протестирован на мышах и показал "многообещающие результаты", они предполагают, что препарат можно будет использовать и для лечения других типов рака, ассоциированных с ВЭБ.
https://ria.ru/20240528/rak-1948920449.html
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гонконг, сша, наука, здоровье
Наука, Гонконг, США, Наука, Здоровье
В Гонконге разработали препарат, запускающий самоуничтожение клеток рака

В Гонконге разработали лекарство, запускающее самоуничтожение раковых клеток

© РИА Новости / Илья ПиталевЦентр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Центр амбулаторной онкологической помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Ученые Китайского университета Гонконга разработали лекарство для лечения рака носоглотки, которое потенциально может способствовать самоуничтожению раковых клеток, сообщила пресс-служба Университета.
Как пояснили в Университете, карцинома носоглотки - это тип рака, который тесно связан с инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ).
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"Медицинский факультет Китайского университета Гонконга увидел потенциал ВЭБ в качестве терапевтической мишени и успешно разработал инновационный препарат на основе мРНК для лечения карциномы носоглотки, нацеленный на раковые клетки, переносящие ВЭБ", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что ученые Университета совместно с Лабораторией Джексона в США разработали мРНК-препарат, который запускает "механизм самоубийства" для уничтожения раковых клеток в носоглотке.
В Университете также сообщили, что препарат был протестирован на мышах и показал "многообещающие результаты", они предполагают, что препарат можно будет использовать и для лечения других типов рака, ассоциированных с ВЭБ.
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