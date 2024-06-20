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Мурашко заявил о возможности России помогать зарубежным офтальмологам - РИА Новости, 20.06.2024
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17:02 20.06.2024 (обновлено: 17:25 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/murashko-1954317070.html
Мурашко заявил о возможности России помогать зарубежным офтальмологам
Мурашко заявил о возможности России помогать зарубежным офтальмологам - РИА Новости, 20.06.2024
Мурашко заявил о возможности России помогать зарубежным офтальмологам
Россия имеет высокие компетенции в области офтальмологической помощи, это касается как научных исследований, так и практических результатов, заявил министр... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:02
2024-06-20T17:25
здоровье - общество
россия
вьетнам
михаил мурашко
владимир путин
мнтк "микрохирургия глаза"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия имеет высокие компетенции в области офтальмологической помощи, это касается как научных исследований, так и практических результатов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поможет в реализации проекта создания во Вьетнаме Глазного тканевого банка, подобного существующему при МНТК "Микрохирургия глаза" в РФ. "У РФ действительно есть высокие компетенции в области офтальмологической помощи. Это касается и научных исследований, и практических результатов работы. У нас действует на сегодняшний день производство медицинских изделий для лечения в области офтальмологии, в том числе передовые препараты, которые используются для восстановления роговицы. Компетенции в нашей стране очень высокие", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что в Россию регулярно приезжают на обучение специалисты из других стран. Есть также высокий запрос на строительство центров под кураторством РФ, уточнил министр.
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здоровье - общество, россия, вьетнам, михаил мурашко, владимир путин, мнтк "микрохирургия глаза"
Здоровье - Общество, Россия, Вьетнам, Михаил Мурашко, Владимир Путин, МНТК "Микрохирургия глаза"
Мурашко заявил о возможности России помогать зарубежным офтальмологам

Мурашко: Россия имеет высокие компетенции в области офтальмологической помощи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия имеет высокие компетенции в области офтальмологической помощи, это касается как научных исследований, так и практических результатов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поможет в реализации проекта создания во Вьетнаме Глазного тканевого банка, подобного существующему при МНТК "Микрохирургия глаза" в РФ.
«
"У РФ действительно есть высокие компетенции в области офтальмологической помощи. Это касается и научных исследований, и практических результатов работы. У нас действует на сегодняшний день производство медицинских изделий для лечения в области офтальмологии, в том числе передовые препараты, которые используются для восстановления роговицы. Компетенции в нашей стране очень высокие", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что в Россию регулярно приезжают на обучение специалисты из других стран. Есть также высокий запрос на строительство центров под кураторством РФ, уточнил министр.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
3 марта, 14:22
 
Здоровье - ОбществоРоссияВьетнамМихаил МурашкоВладимир ПутинМНТК "Микрохирургия глаза"
 
 
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