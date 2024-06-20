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Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу - РИА Новости, 20.06.2024
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16:21 20.06.2024 (обновлено: 16:38 20.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240620/murashko-1954297302.html
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу - РИА Новости, 20.06.2024
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу
Производство отечественных препаратов, производимых по полному циклу в России, прирастает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:21
2024-06-20T16:38
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Производство отечественных препаратов, производимых по полному циклу в России, прирастает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Фармацевтические субстанции, то есть производство полного цикла - оно прирастает",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что по данным прошлого года количество упаковок отечественных препаратов на рынке составляет почти 70%.
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россия
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россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу

Мурашко: производство препаратов, производимых по полному циклу, прирастает в РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Производство отечественных препаратов, производимых по полному циклу в России, прирастает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Фармацевтические субстанции, то есть производство полного цикла - оно прирастает",- сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что по данным прошлого года количество упаковок отечественных препаратов на рынке составляет почти 70%.
Лабораторные исследования
Разработан новый препарат от ботулизма, сообщил Мурашко
Вчера, 15:36
 
РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
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