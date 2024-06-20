https://ria.ru/20240620/murashko-1954297302.html
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу - РИА Новости, 20.06.2024
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу
Производство отечественных препаратов, производимых по полному циклу в России, прирастает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:21
2024-06-20T16:21
2024-06-20T16:38
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Производство отечественных препаратов, производимых по полному циклу в России, прирастает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Фармацевтические субстанции, то есть производство полного цикла - оно прирастает",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что по данным прошлого года количество упаковок отечественных препаратов на рынке составляет почти 70%.
https://ria.ru/20240620/murashko-1954276892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу
Мурашко: производство препаратов, производимых по полному циклу, прирастает в РФ