https://ria.ru/20240620/murashko-1954297302.html

Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу

Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу - РИА Новости, 20.06.2024

Мурашко рассказал о производстве препаратов, производимых по полному циклу

Производство отечественных препаратов, производимых по полному циклу в России, прирастает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:21

2024-06-20T16:21

2024-06-20T16:38

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Производство отечественных препаратов, производимых по полному циклу в России, прирастает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Фармацевтические субстанции, то есть производство полного цикла - оно прирастает",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что по данным прошлого года количество упаковок отечественных препаратов на рынке составляет почти 70%.

https://ria.ru/20240620/murashko-1954276892.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество