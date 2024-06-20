Рейтинг@Mail.ru
Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:40 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html
Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке
Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке - РИА Новости, 20.06.2024
Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке
Пятеро россиян, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, будут похоронены в Мекке, сообщил РИА Новости руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:40
2024-06-20T12:40
религия
мекка
саудовская аравия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840011102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46d37c259a4fcacb5ab6f06a705a386a.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пятеро россиян, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, будут похоронены в Мекке, сообщил РИА Новости руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев. Ранее источник в хадж-миссии России сообщил РИА Новости, что во время паломничества в Саудовской Аравии в этом году умерли пятеро россиян, четверо из них – из Дагестана. "Все пятеро российских паломников, которые умерли во время паломничества в Саудовскую Аравию, будут похоронены в Мекке. Всю информацию об умерших мы передадим родным и близким", - сказал Асуев. Он также отметил, что трое из умерших совершали хадж с нарушением законодательства этой страны. "Трое были в паломничестве с туристическими, а не хадж-визами. Это нарушение законов Саудовской Аравии. Для официальных ведомств из различных стран, в том числе для хадж-миссии РФ, совершающие хадж без визы – это настоящая головная боль. Нам приходится откладывать все срочные дела. При отсутствии официальной информации об умерших паломниках, которые не состоят в базе хадж-миссии, очень трудно найти сведения о них – откуда они прибыли, где тут жили, с кем приехали сюда, где их близкие в России", - сказал Асуев. Он отметил, что ведомство действует в тесном контакте с генеральным консульством России в Джидде. "Совещания по тому или иному поводу, разбор ситуаций и экстренных случаев проводим во взаимодействии с российским генконсульством в Джидде, поскольку этот город находится близи Мекки, где проводятся кульминационные обряды паломничества", - пояснил Асуев.
https://ria.ru/20240620/khadzh-1954203925.html
https://ria.ru/20230615/khadzh-1800471339.html
мекка
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840011102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5121049799f509356611c5d35f746410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мекка, саудовская аравия, россия, в мире
Религия, Мекка, Саудовская Аравия, Россия, В мире
Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке

Глава хадж-миссии: пятерых умерших российских паломников похоронят в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники во время хаджа дотрагиваются до Каабы во время обхода вокруг нее в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа дотрагиваются до Каабы во время обхода вокруг нее в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Паломники во время хаджа дотрагиваются до Каабы во время обхода вокруг нее в мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пятеро россиян, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, будут похоронены в Мекке, сообщил РИА Новости руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев.
Ранее источник в хадж-миссии России сообщил РИА Новости, что во время паломничества в Саудовской Аравии в этом году умерли пятеро россиян, четверо из них – из Дагестана.
Паломники во время хаджа недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
СМИ: за время хаджа умерло уже более тысячи паломников
12:28
"Все пятеро российских паломников, которые умерли во время паломничества в Саудовскую Аравию, будут похоронены в Мекке. Всю информацию об умерших мы передадим родным и близким", - сказал Асуев.
Он также отметил, что трое из умерших совершали хадж с нарушением законодательства этой страны. "Трое были в паломничестве с туристическими, а не хадж-визами. Это нарушение законов Саудовской Аравии. Для официальных ведомств из различных стран, в том числе для хадж-миссии РФ, совершающие хадж без визы – это настоящая головная боль. Нам приходится откладывать все срочные дела. При отсутствии официальной информации об умерших паломниках, которые не состоят в базе хадж-миссии, очень трудно найти сведения о них – откуда они прибыли, где тут жили, с кем приехали сюда, где их близкие в России", - сказал Асуев.
Он отметил, что ведомство действует в тесном контакте с генеральным консульством России в Джидде. "Совещания по тому или иному поводу, разбор ситуаций и экстренных случаев проводим во взаимодействии с российским генконсульством в Джидде, поскольку этот город находится близи Мекки, где проводятся кульминационные обряды паломничества", - пояснил Асуев.
Хадж - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Хадж: история возникновения, правила и запреты
15 июня 2023, 14:41
 
РелигияМеккаСаудовская АравияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала