https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html

Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке

Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке - РИА Новости, 20.06.2024

Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке

Пятеро россиян, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, будут похоронены в Мекке, сообщил РИА Новости руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:40

2024-06-20T12:40

2024-06-20T12:40

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пятеро россиян, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, будут похоронены в Мекке, сообщил РИА Новости руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев. Ранее источник в хадж-миссии России сообщил РИА Новости, что во время паломничества в Саудовской Аравии в этом году умерли пятеро россиян, четверо из них – из Дагестана. "Все пятеро российских паломников, которые умерли во время паломничества в Саудовскую Аравию, будут похоронены в Мекке. Всю информацию об умерших мы передадим родным и близким", - сказал Асуев. Он также отметил, что трое из умерших совершали хадж с нарушением законодательства этой страны. "Трое были в паломничестве с туристическими, а не хадж-визами. Это нарушение законов Саудовской Аравии. Для официальных ведомств из различных стран, в том числе для хадж-миссии РФ, совершающие хадж без визы – это настоящая головная боль. Нам приходится откладывать все срочные дела. При отсутствии официальной информации об умерших паломниках, которые не состоят в базе хадж-миссии, очень трудно найти сведения о них – откуда они прибыли, где тут жили, с кем приехали сюда, где их близкие в России", - сказал Асуев. Он отметил, что ведомство действует в тесном контакте с генеральным консульством России в Джидде. "Совещания по тому или иному поводу, разбор ситуаций и экстренных случаев проводим во взаимодействии с российским генконсульством в Джидде, поскольку этот город находится близи Мекки, где проводятся кульминационные обряды паломничества", - пояснил Асуев.

https://ria.ru/20240620/khadzh-1954203925.html

https://ria.ru/20230615/khadzh-1800471339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мекка, саудовская аравия, россия, в мире