Умерших во время хаджа россиян похоронят в Мекке
Глава хадж-миссии: пятерых умерших российских паломников похоронят в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники во время хаджа дотрагиваются до Каабы во время обхода вокруг нее в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа дотрагиваются до Каабы во время обхода вокруг нее в мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пятеро россиян, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, будут похоронены в Мекке, сообщил РИА Новости руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев.
Ранее источник в хадж-миссии России сообщил РИА Новости, что во время паломничества в Саудовской Аравии в этом году умерли пятеро россиян, четверо из них – из Дагестана.
"Все пятеро российских паломников, которые умерли во время паломничества в Саудовскую Аравию, будут похоронены в Мекке. Всю информацию об умерших мы передадим родным и близким", - сказал Асуев.
Он также отметил, что трое из умерших совершали хадж с нарушением законодательства этой страны. "Трое были в паломничестве с туристическими, а не хадж-визами. Это нарушение законов Саудовской Аравии. Для официальных ведомств из различных стран, в том числе для хадж-миссии РФ, совершающие хадж без визы – это настоящая головная боль. Нам приходится откладывать все срочные дела. При отсутствии официальной информации об умерших паломниках, которые не состоят в базе хадж-миссии, очень трудно найти сведения о них – откуда они прибыли, где тут жили, с кем приехали сюда, где их близкие в России", - сказал Асуев.
Он отметил, что ведомство действует в тесном контакте с генеральным консульством России в Джидде. "Совещания по тому или иному поводу, разбор ситуаций и экстренных случаев проводим во взаимодействии с российским генконсульством в Джидде, поскольку этот город находится близи Мекки, где проводятся кульминационные обряды паломничества", - пояснил Асуев.
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