https://ria.ru/20240620/botulizm-1954304861.html

В России нет летальных случаев среди заболевших ботулизмом

В России нет летальных случаев среди заболевших ботулизмом - РИА Новости, 20.06.2024

В России нет летальных случаев среди заболевших ботулизмом

Летальных случаев среди заболевших ботулизмом в РФ нет, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:31

2024-06-20T16:31

2024-06-20T16:31

здоровье - общество

россия

москва

нижегородская область

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Летальных случаев среди заболевших ботулизмом в РФ нет, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Нет", - сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос. По данным министра, триста один человек с диагнозом ботулизм сейчас находится в стационарах под наблюдением специалистов, 43 пациента из них на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, а также жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

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нижегородская область

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здоровье - общество, россия, москва, нижегородская область, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки