https://ria.ru/20240620/botulizm-1954232006.html

Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции

Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции - РИА Новости, 20.06.2024

Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции

Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брал на исследование из-за массовых отравлений в стране, сообщила... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:01

2024-06-20T14:01

2024-06-20T14:08

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брал на исследование из-за массовых отравлений в стране, сообщила пресс-служба ведомства."Отобрано почти 700 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 3 тысяч исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин",- говорится в сообщении.К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ, уточнили в ведомстве.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки