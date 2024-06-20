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Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции - РИА Новости, 20.06.2024
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14:01 20.06.2024 (обновлено: 14:08 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/botulizm-1954232006.html
Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции
Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции - РИА Новости, 20.06.2024
Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции
Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брал на исследование из-за массовых отравлений в стране, сообщила... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:01
2024-06-20T14:08
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912975317_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_3333c12cbd09ad614d1d7a6d939e93e6.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брал на исследование из-за массовых отравлений в стране, сообщила пресс-служба ведомства."Отобрано почти 700 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 3 тысяч исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин",- говорится в сообщении.К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ, уточнили в ведомстве.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции

Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в продукции, взятой на исследование

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛаборант проводит исследование
Лаборант проводит исследование - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант проводит исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брал на исследование из-за массовых отравлений в стране, сообщила пресс-служба ведомства.
"Отобрано почти 700 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 3 тысяч исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин",- говорится в сообщении.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ, уточнили в ведомстве.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
Консервация в магазине - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Роскачестве рассказали, как снизить риски заражения ботулизмом
06:02
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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