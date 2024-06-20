Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма
Роспотребнадзор изъял из оборота 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма
© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял около двухсот тонн продукции, ставшей причиной массового отравления из-за ботулизма, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Почти 200 тонн опасной продукция изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", — говорится в заявлении.
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
Уточняется, что специалисты выявили ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брали на исследование.
К работе привлекли два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в регионах.
Массовое заражение ботулизмом
Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.