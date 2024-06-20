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Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма - РИА Новости, 20.06.2024
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13:54 20.06.2024 (обновлено: 14:42 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/botulizm-1954229280.html
Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма
Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма - РИА Новости, 20.06.2024
Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма
Роспотребнадзор изъял около двухсот тонн продукции, ставшей причиной массового отравления из-за ботулизма, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:54
2024-06-20T14:42
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
московская область (подмосковье)
москва
происшествия
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял около двухсот тонн продукции, ставшей причиной массового отравления из-за ботулизма, сообщила пресс-служба ведомства."Почти 200 тонн опасной продукция изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", — говорится в заявлении.Уточняется, что специалисты выявили ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брали на исследование. К работе привлекли два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в регионах.Массовое заражение ботулизмомВспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html
нижний новгород
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, московская область (подмосковье), москва, происшествия, здоровье - общество
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Нижний Новгород, Московская область (Подмосковье), Москва, Происшествия, Здоровье - Общество
Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма

Роспотребнадзор изъял из оборота 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял около двухсот тонн продукции, ставшей причиной массового отравления из-за ботулизма, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Почти 200 тонн опасной продукция изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", — говорится в заявлении.
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Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
Уточняется, что специалисты выявили ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брали на исследование.
К работе привлекли два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в регионах.

Массовое заражение ботулизмом

Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
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Вчера, 17:40
 
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородМосковская область (Подмосковье)МоскваПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
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