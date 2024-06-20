https://ria.ru/20240620/botulizm-1954229280.html

Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма

Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма - РИА Новости, 20.06.2024

Из оборота изъяли 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма

Роспотребнадзор изъял около двухсот тонн продукции, ставшей причиной массового отравления из-за ботулизма, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:54

2024-06-20T13:54

2024-06-20T14:42

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нижний новгород

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москва

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял около двухсот тонн продукции, ставшей причиной массового отравления из-за ботулизма, сообщила пресс-служба ведомства."Почти 200 тонн опасной продукция изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", — говорится в заявлении.Уточняется, что специалисты выявили ботулинический токсин в остатках готовой продукции, которую брали на исследование. К работе привлекли два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в регионах.Массовое заражение ботулизмомВспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, московская область (подмосковье), москва, происшествия, здоровье - общество