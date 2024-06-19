https://ria.ru/20240619/rynok-1953989809.html

Эксперт призвал ужесточить правила допуска на рынок пищевой продукции

Эксперт призвал ужесточить правила допуска на рынок пищевой продукции - РИА Новости, 19.06.2024

Эксперт призвал ужесточить правила допуска на рынок пищевой продукции

Правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции надо срочно ужесточать, а также возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:47

2024-06-19T14:47

2024-06-19T16:56

здоровье - общество

москва

нижегородская область

казань

олег павлов

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции надо срочно ужесточать, а также возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере, заявил РИА Новости председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов. Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". "Необходимо срочно ужесточать правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции, усиливать ответственность производителей и продавцов (включая предприятия общественного питания), а также, наряду с введением системы маркировки продуктов, возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере", - сказал Павлов. Он пояснил, что российское законодательство в сфере производства и реализации пищевой продукции является одним из самых либеральных в мире. Для того чтобы стать предпринимателем, никаких разрешений и лицензий для открытия не требуется, необходимо лишь подать уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности и соответствии всем санитарным требованиям, отметил специалист. При этом, по его словам, практика показывает, что бизнес пренебрегает и этим простым правилом. А "копеечные штрафы" за нарушения и действующий мораторий на проверки, который практически исключает наложение санкций, окончательно расхолаживают предпринимателей, что и приводит к многочисленным инцидентам с сотнями пострадавших, подчеркнул Павлов.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

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здоровье - общество, москва, нижегородская область, казань, олег павлов, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки