https://ria.ru/20240619/rynok-1953989809.html
Эксперт призвал ужесточить правила допуска на рынок пищевой продукции
Эксперт призвал ужесточить правила допуска на рынок пищевой продукции - РИА Новости, 19.06.2024
Эксперт призвал ужесточить правила допуска на рынок пищевой продукции
Правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции надо срочно ужесточать, а также возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:47
2024-06-19T14:47
2024-06-19T16:56
здоровье - общество
москва
нижегородская область
казань
олег павлов
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39646/61/396466126_0:206:2823:1794_1920x0_80_0_0_ee37ea23873d054fa99a88efacc1733a.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции надо срочно ужесточать, а также возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере, заявил РИА Новости председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов. Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". "Необходимо срочно ужесточать правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции, усиливать ответственность производителей и продавцов (включая предприятия общественного питания), а также, наряду с введением системы маркировки продуктов, возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере", - сказал Павлов. Он пояснил, что российское законодательство в сфере производства и реализации пищевой продукции является одним из самых либеральных в мире. Для того чтобы стать предпринимателем, никаких разрешений и лицензий для открытия не требуется, необходимо лишь подать уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности и соответствии всем санитарным требованиям, отметил специалист. При этом, по его словам, практика показывает, что бизнес пренебрегает и этим простым правилом. А "копеечные штрафы" за нарушения и действующий мораторий на проверки, который практически исключает наложение санкций, окончательно расхолаживают предпринимателей, что и приводит к многочисленным инцидентам с сотнями пострадавших, подчеркнул Павлов.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
москва
нижегородская область
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39646/61/396466126_78:0:2745:2000_1920x0_80_0_0_58446459955f137cb4f8c78536388908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, нижегородская область, казань, олег павлов, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Здоровье - Общество, Москва, Нижегородская область, Казань, Олег Павлов, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Эксперт призвал ужесточить правила допуска на рынок пищевой продукции
Эксперт призвал ужесточить правила допуска предпринимателей на рынок пищепрома
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции надо срочно ужесточать, а также возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере, заявил РИА Новости председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
Заммэра столицы Анастасия Ракова
16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве
обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области
и Казани
. Роспотребнадзор
сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке".
"Необходимо срочно ужесточать правила допуска предпринимателей на рынок пищевой продукции, усиливать ответственность производителей и продавцов (включая предприятия общественного питания), а также, наряду с введением системы маркировки продуктов, возвращать полноценные контрольные мероприятия в данной сфере", - сказал Павлов.
Он пояснил, что российское законодательство в сфере производства и реализации пищевой продукции является одним из самых либеральных в мире. Для того чтобы стать предпринимателем, никаких разрешений и лицензий для открытия не требуется, необходимо лишь подать уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности и соответствии всем санитарным требованиям, отметил специалист.
При этом, по его словам, практика показывает, что бизнес пренебрегает и этим простым правилом. А "копеечные штрафы" за нарушения и действующий мораторий на проверки, который практически исключает наложение санкций, окончательно расхолаживают предпринимателей, что и приводит к многочисленным инцидентам с сотнями пострадавших, подчеркнул Павлов.