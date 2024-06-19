Фигуранты дела об отравлении сделали более двух тысяч порций плохого лобио
Фигуранты дела об отравлении сделали более 2 тысяч порций некачественного лобио
© Столичный СК/TelegramСотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Фигуранты дела о массовом отравлении людей изготовили более 2 тысяч порций некачественного лобио, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
"По версии следствия, Лозин (гендиректор "Кухни на районе" - ред.) и иные фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда "Лобио", которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина "Самокат" неограниченному кругу лиц", - сказали в суде.
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Там отметили, что в итоге более 120 человек, употребившие это блюдо, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов России с диагнозом ботулизм.
Ранее суд отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а повара компании-производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова постановил заключить под стражу.
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По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказывал, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".