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СМИ: Эрдоган намерен обсудить ситуацию на Украине на переговорах с Путиным - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:55 19.06.2024 (обновлено: 02:28 20.06.2024)
https://ria.ru/20240619/konflikt-1954123357.html
СМИ: Эрдоган намерен обсудить ситуацию на Украине на переговорах с Путиным
СМИ: Эрдоган намерен обсудить ситуацию на Украине на переговорах с Путиным - РИА Новости, 20.06.2024
СМИ: Эрдоган намерен обсудить ситуацию на Украине на переговорах с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-19T23:55
2024-06-20T02:28
украина
астана
турция
специальная военная операция на украине
шос
в мире
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане, в повестку переговоров двух лидеров войдут ситуация на Украине, двусторонние вопросы, в частности строительство газового хаба в Турции, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники.Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль будет обсуждать возможность проведения такой встречи на полях мероприятия, заявил ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Президент Эрдоган продолжит свои визиты после Курбан-байрама. Первой остановкой Эрдогана станет Казахстан. Третьего-четвертого июля в Астане пройдет саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. Президент Эрдоган также приглашен на заседание этой международной организации, "партнером по диалогу" которой является Турция. Ожидается, что в рамках саммита Эрдоган обсудит отношения Турции с членами организации и проведет консультации по двусторонним отношениям, особенно в сфере энергетики и торговли", - сообщил телеканал.По сведениям Habertürk, на полях саммита Эрдоган также встретится с президентом России Владимиром Путиным."На повестке дня этой встречи: российско-украинская война, расширение функций черноморской зерновой инициативы, последняя ситуация в строительстве АЭС "Аккую", газовый центр и так называемая предвыборная инициатива РПК и YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции - ред.) на севере Сирии", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953855396.html
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украина, астана, турция, шос, в мире, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"
Украина, Астана, Турция, Специальная военная операция на Украине, ШОС, В мире, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
СМИ: Эрдоган намерен обсудить ситуацию на Украине на переговорах с Путиным

Habertürk: Эрдоган хочет обсудить конфликт на Украине на переговорах с Путиным

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP. Архивное фото
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АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане, в повестку переговоров двух лидеров войдут ситуация на Украине, двусторонние вопросы, в частности строительство газового хаба в Турции, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль будет обсуждать возможность проведения такой встречи на полях мероприятия, заявил ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
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"Президент Эрдоган продолжит свои визиты после Курбан-байрама. Первой остановкой Эрдогана станет Казахстан. Третьего-четвертого июля в Астане пройдет саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. Президент Эрдоган также приглашен на заседание этой международной организации, "партнером по диалогу" которой является Турция. Ожидается, что в рамках саммита Эрдоган обсудит отношения Турции с членами организации и проведет консультации по двусторонним отношениям, особенно в сфере энергетики и торговли", - сообщил телеканал.
По сведениям Habertürk, на полях саммита Эрдоган также встретится с президентом России Владимиром Путиным.
"На повестке дня этой встречи: российско-украинская война, расширение функций черноморской зерновой инициативы, последняя ситуация в строительстве АЭС "Аккую", газовый центр и так называемая предвыборная инициатива РПК и YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции - ред.) на севере Сирии", - уточнил телеканал.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАстанаТурцияШОСВ миреРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинАЭС "Аккую"
 
 
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