https://ria.ru/20240619/dogovor-1953890806.html

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2024

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:52

2024-06-19T10:52

2024-06-19T12:30

россия

владимир путин

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кндр (северная корея)

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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил корреспондент РИА Новости. Российский президент назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.Российская и корейская делегации, присутствующие на церемонии подписания, встретили лидеров аплодисментами. Путин и Ким Чен Ын также обменялись копиями документа, а затем вместе покинули зал.Новый договор приходит на смену основополагающим документам — Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.Как сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, появление нового документа обусловлено изменением геополитической обстановки и качественными переменами в двусторонних отношениях за последнее время. Договор призван обеспечить большую стабильность в Северо-Восточной Азии.Ожидается, что после церемонии подписания главы государств выступят с заявлениями перед СМИ, а затем продолжат общение друг с другом.Кроме того, Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Как рассказал Ушаков, северокорейскому лидеру подарили автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Путин в ответ получил несколько художественных произведений с собственным изображением. Помощник президента уточнил, что Ким Чен Ыну преподнесли уже вторую машину российской марки.Переговоры продолжались более полутора часов с участием делегаций и около двух часов в формате тет-а-тет. Встреча проходит в государственной резиденции "Кымсусан".Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.

https://ria.ru/20240619/putin-1953869532.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

кндр (северная корея)

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Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. 2024-06-19T10:52 true PT0M50S

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россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)