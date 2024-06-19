https://ria.ru/20240619/kndr-1953864421.html

Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера

Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера - РИА Новости, 19.06.2024

Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера

Российский президент 18-19 июня находится с государственным визитом в Северной Корее. Главные моменты церемонии встречи в Пхеньяне — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:16

2024-06-19T10:16

2024-06-19T15:45

фото

визит путина в кндр

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

россия

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Российский президент 18-19 июня находится с государственным визитом в Северной Корее. Главные моменты церемонии встречи в Пхеньяне — в фотоленте Ria.ru

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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