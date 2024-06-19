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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками - РИА Новости, 19.06.2024
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, северокорейскому лидеру преподнесли новый "Аурус" и сервиз, несколько... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:27
2024-06-19T11:27
2024-06-19T11:27
россия
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владимир путин
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в мире
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, северокорейскому лидеру преподнесли новый "Аурус" и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением преподнесли Путину, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Уже обменялись подарками", - сказал он. "Мы подарили машину под названием "Аурус", - заявил Ушаков. "Да, вторую, то не третья, а вторая точно", - уточнил помощник президента. Кроме того, среди преподнесенных северокорейскому лидеру подарков - "адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный". Говоря о том, что вручено главе российского государства принимающей стороной, Ушаков заметил, что это "тоже хорошие подарки". Он не стал говорить о том, что именно было презентовано, но намекнул, что "они связаны с изображением нашего президента". "Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", - рассказал Ушаков.
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россия, юрий ушаков, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Помощник президента Ушаков: Путин подарил Ким Чен Ыну новый "Аурус" и сервиз
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, северокорейскому лидеру преподнесли новый "Аурус" и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением преподнесли Путину, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Уже обменялись подарками", - сказал он.
"Мы подарили машину под названием "Аурус", - заявил Ушаков. "Да, вторую, то не третья, а вторая точно", - уточнил помощник президента. Кроме того, среди преподнесенных северокорейскому лидеру подарков - "адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный".
Говоря о том, что вручено главе российского государства принимающей стороной, Ушаков заметил, что это "тоже хорошие подарки". Он не стал говорить о том, что именно было презентовано, но намекнул, что "они связаны с изображением нашего президента". "Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", - рассказал Ушаков.