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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками - РИА Новости, 19.06.2024

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, северокорейскому лидеру преподнесли новый "Аурус" и сервиз, несколько... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:27

2024-06-19T11:27

2024-06-19T11:27

россия

юрий ушаков

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

в мире

кндр (северная корея)

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, северокорейскому лидеру преподнесли новый "Аурус" и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением преподнесли Путину, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Уже обменялись подарками", - сказал он. "Мы подарили машину под названием "Аурус", - заявил Ушаков. "Да, вторую, то не третья, а вторая точно", - уточнил помощник президента. Кроме того, среди преподнесенных северокорейскому лидеру подарков - "адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный". Говоря о том, что вручено главе российского государства принимающей стороной, Ушаков заметил, что это "тоже хорошие подарки". Он не стал говорить о том, что именно было презентовано, но намекнул, что "они связаны с изображением нашего президента". "Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", - рассказал Ушаков.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

кндр (северная корея)

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