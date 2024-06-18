https://ria.ru/20240618/remont--1953777915.html

Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют

Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют - РИА Новости, 18.06.2024

Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют

В Лужском районе начнется протяженный ремонт участка важной региональной трассы, соединяющий три района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:46

2024-06-18T18:46

2024-06-18T18:46

ленинградская область

лужский район

псков

сабах

толмачево (аэропорт)

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Лужском районе начнется протяженный ремонт участка важной региональной трассы, соединяющий три района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь будет обновлено больше десяти километров. Речь идет про трассу между поселком Толмачево и федеральной трассой А-180 "Нарва", проходящей через Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы", - сообщили в пресс-службе. Новое асфальтовое покрытие появится на отрезке между поселком Осьмино и деревней Большой Сабск. Кроме того, дорожники укрепят обочины, поставят новые знаки и нанесут разметку. Отмечается, что несколько лет назад на этой дороге был отремонтирован участок, проходящий через поселок Осьмино. В этом году в Лужском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжится ремонт подъезда к железнодорожной станции Толмачево от шоссе на Псков. "Здесь уже полностью снято изношенное покрытие, идет очистка водопропускных труб. Дорожники призывают водителей быть внимательными и обращать внимание на временные знаки", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, в поселке Осьмино продолжается капитальный ремонт моста через реку Саба. Строители возводят временное сооружение, на которое будет перепущено движение транспорта.

https://ria.ru/20240304/aisty-1931019003.html

лужский район

псков

сабах

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лужский район, псков, сабах, толмачево (аэропорт), ленинградская область