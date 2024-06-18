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Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют - РИА Новости, 18.06.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:46 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/remont--1953777915.html
Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют
Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют - РИА Новости, 18.06.2024
Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют
В Лужском районе начнется протяженный ремонт участка важной региональной трассы, соединяющий три района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:46
2024-06-18T18:46
ленинградская область
лужский район
псков
сабах
толмачево (аэропорт)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Лужском районе начнется протяженный ремонт участка важной региональной трассы, соединяющий три района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь будет обновлено больше десяти километров. Речь идет про трассу между поселком Толмачево и федеральной трассой А-180 "Нарва", проходящей через Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы", - сообщили в пресс-службе. Новое асфальтовое покрытие появится на отрезке между поселком Осьмино и деревней Большой Сабск. Кроме того, дорожники укрепят обочины, поставят новые знаки и нанесут разметку. Отмечается, что несколько лет назад на этой дороге был отремонтирован участок, проходящий через поселок Осьмино. В этом году в Лужском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжится ремонт подъезда к железнодорожной станции Толмачево от шоссе на Псков. "Здесь уже полностью снято изношенное покрытие, идет очистка водопропускных труб. Дорожники призывают водителей быть внимательными и обращать внимание на временные знаки", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, в поселке Осьмино продолжается капитальный ремонт моста через реку Саба. Строители возводят временное сооружение, на которое будет перепущено движение транспорта.
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лужский район
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лужский район, псков, сабах, толмачево (аэропорт), ленинградская область
Ленинградская область , Лужский район, Псков, Сабах, Толмачево (аэропорт), Ленинградская область

Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРемонт трассы
Ремонт трассы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ремонт трассы . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Лужском районе начнется протяженный ремонт участка важной региональной трассы, соединяющий три района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь будет обновлено больше десяти километров. Речь идет про трассу между поселком Толмачево и федеральной трассой А-180 "Нарва", проходящей через Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы", - сообщили в пресс-службе.
Новое асфальтовое покрытие появится на отрезке между поселком Осьмино и деревней Большой Сабск. Кроме того, дорожники укрепят обочины, поставят новые знаки и нанесут разметку.
Отмечается, что несколько лет назад на этой дороге был отремонтирован участок, проходящий через поселок Осьмино. В этом году в Лужском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжится ремонт подъезда к железнодорожной станции Толмачево от шоссе на Псков. "Здесь уже полностью снято изношенное покрытие, идет очистка водопропускных труб. Дорожники призывают водителей быть внимательными и обращать внимание на временные знаки", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в поселке Осьмино продолжается капитальный ремонт моста через реку Саба. Строители возводят временное сооружение, на которое будет перепущено движение транспорта.
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Ленинградская областьЛужский районПсковСабахТолмачево (аэропорт)Ленинградская область
 
 
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