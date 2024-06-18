https://ria.ru/20240618/remont--1953777915.html
Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют
Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют - РИА Новости, 18.06.2024
Трассу, соединяющую три района Ленобласти, отремонтируют
В Лужском районе начнется протяженный ремонт участка важной региональной трассы, соединяющий три района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:46
2024-06-18T18:46
2024-06-18T18:46
ленинградская область
лужский район
псков
сабах
толмачево (аэропорт)
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/48/1499204824_0:479:2790:2048_1920x0_80_0_0_69e629f8712235bc1ac1263eb5f34e4b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Лужском районе начнется протяженный ремонт участка важной региональной трассы, соединяющий три района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь будет обновлено больше десяти километров. Речь идет про трассу между поселком Толмачево и федеральной трассой А-180 "Нарва", проходящей через Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы", - сообщили в пресс-службе. Новое асфальтовое покрытие появится на отрезке между поселком Осьмино и деревней Большой Сабск. Кроме того, дорожники укрепят обочины, поставят новые знаки и нанесут разметку. Отмечается, что несколько лет назад на этой дороге был отремонтирован участок, проходящий через поселок Осьмино. В этом году в Лужском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжится ремонт подъезда к железнодорожной станции Толмачево от шоссе на Псков. "Здесь уже полностью снято изношенное покрытие, идет очистка водопропускных труб. Дорожники призывают водителей быть внимательными и обращать внимание на временные знаки", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, в поселке Осьмино продолжается капитальный ремонт моста через реку Саба. Строители возводят временное сооружение, на которое будет перепущено движение транспорта.
https://ria.ru/20240304/aisty-1931019003.html
лужский район
псков
сабах
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/48/1499204824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87e6e0fb7acd22cb2a083a6e60bd0170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лужский район, псков, сабах, толмачево (аэропорт), ленинградская область
Ленинградская область , Лужский район, Псков, Сабах, Толмачево (аэропорт), Ленинградская область