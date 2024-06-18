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Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами - РИА Новости, 18.06.2024
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17:56 18.06.2024 (обновлено: 19:17 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953763870.html
Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами
Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами - РИА Новости, 18.06.2024
Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами
Торговые сети в России усиливают контроль за ассортиментом и работой своих поставщиков после случаев отравления салатами, рассказали РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:56
2024-06-18T19:17
здоровье - общество
россия
москва
нижегородская область
анастасия ракова
следственный комитет россии (ск рф)
азбука вкуса
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торговые сети в России усиливают контроль за ассортиментом и работой своих поставщиков после случаев отравления салатами, рассказали РИА Новости опрошенные компании.В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".В пресс-службе столичного главка СК РФ во вторник сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.В "Ленте" рассказали, что продукция производителя фасоли, которая предположительно могла стать причиной отравления, не представлена в магазинах сети. "Мы проводим внеплановые экспертизы продукции для некоторых товаров. Компания усилила контроль за сырьем и соблюдением гигиенических норм на всех производственных площадках", - добавили там.В "Магните" также заявили, что не работают ни с "Гастропортом", ни с "Кухней на районе". При этом компания проведет "внеочередные аудиты производственных мощностей поставщиков ассортимента готовой еды". Кроме того, ритейлер уже "усилил контроль за качеством и сохранностью упаковки готовой еды и консервации" при приемке товара в магазинах и его выставлении на полку.В "Азбуке вкуса" сообщили, что компания не закупает у "Гастропорта" готовую еду или ингредиенты для собственного производства, а также никогда не использовала фасоль от компании "Савон-К". "Тем не менее, после новостей мы усилили лабораторный контроль всех поставщиков сырья для собственных фабрик-кухонь", - добавили в торговой сети.Позже и в X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заявили, что дополнительно усилили контроль за сырьем и продукцией поставщиков. "Мы провели оперативную проверку, которая показала, что продукции этой компании ("Гастропорт" - ред.) нет в сетях "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик". Один из видов продукции был представлен только в ассортименте онлайн-гипермаркета Vprok.ru, его продажи были минимальны и с конца недели продажи вовсе остановлены. ... Продукция "Савон-К" не представлена на полках наших магазинов, фасоль этого производителя не использовалась при производстве готовой еды в наших сетях", - заключили там.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
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здоровье - общество, россия, москва, нижегородская область, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), азбука вкуса, случаи заражения ботулизмом в россии
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Следственный комитет России (СК РФ), Азбука вкуса, Случаи заражения ботулизмом в России
Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами

Ретейлеры усилили контроль за поставщиками и продукцией после случаев ботулизма

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетительница в гипермаркете
Посетительница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетительница в гипермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торговые сети в России усиливают контроль за ассортиментом и работой своих поставщиков после случаев отравления салатами, рассказали РИА Новости опрошенные компании.
В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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В пресс-службе столичного главка СК РФ во вторник сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.
В "Ленте" рассказали, что продукция производителя фасоли, которая предположительно могла стать причиной отравления, не представлена в магазинах сети. "Мы проводим внеплановые экспертизы продукции для некоторых товаров. Компания усилила контроль за сырьем и соблюдением гигиенических норм на всех производственных площадках", - добавили там.
В "Магните" также заявили, что не работают ни с "Гастропортом", ни с "Кухней на районе". При этом компания проведет "внеочередные аудиты производственных мощностей поставщиков ассортимента готовой еды". Кроме того, ритейлер уже "усилил контроль за качеством и сохранностью упаковки готовой еды и консервации" при приемке товара в магазинах и его выставлении на полку.
В "Азбуке вкуса" сообщили, что компания не закупает у "Гастропорта" готовую еду или ингредиенты для собственного производства, а также никогда не использовала фасоль от компании "Савон-К". "Тем не менее, после новостей мы усилили лабораторный контроль всех поставщиков сырья для собственных фабрик-кухонь", - добавили в торговой сети.
Позже и в X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заявили, что дополнительно усилили контроль за сырьем и продукцией поставщиков. "Мы провели оперативную проверку, которая показала, что продукции этой компании ("Гастропорт" - ред.) нет в сетях "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик". Один из видов продукции был представлен только в ассортименте онлайн-гипермаркета Vprok.ru, его продажи были минимальны и с конца недели продажи вовсе остановлены. ... Продукция "Савон-К" не представлена на полках наших магазинов, фасоль этого производителя не использовалась при производстве готовой еды в наших сетях", - заключили там.
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Здоровье - ОбществоРоссияМоскваНижегородская областьАнастасия РаковаСледственный комитет России (СК РФ)Азбука вкусаСлучаи заражения ботулизмом в России
 
 
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