https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953763870.html

Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами

Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами - РИА Новости, 18.06.2024

Торговые сети усилили контроль за поставщиками после отравления салатами

Торговые сети в России усиливают контроль за ассортиментом и работой своих поставщиков после случаев отравления салатами, рассказали РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:56

2024-06-18T17:56

2024-06-18T19:17

здоровье - общество

россия

москва

нижегородская область

анастасия ракова

следственный комитет россии (ск рф)

азбука вкуса

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торговые сети в России усиливают контроль за ассортиментом и работой своих поставщиков после случаев отравления салатами, рассказали РИА Новости опрошенные компании.В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы, с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".В пресс-службе столичного главка СК РФ во вторник сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.В "Ленте" рассказали, что продукция производителя фасоли, которая предположительно могла стать причиной отравления, не представлена в магазинах сети. "Мы проводим внеплановые экспертизы продукции для некоторых товаров. Компания усилила контроль за сырьем и соблюдением гигиенических норм на всех производственных площадках", - добавили там.В "Магните" также заявили, что не работают ни с "Гастропортом", ни с "Кухней на районе". При этом компания проведет "внеочередные аудиты производственных мощностей поставщиков ассортимента готовой еды". Кроме того, ритейлер уже "усилил контроль за качеством и сохранностью упаковки готовой еды и консервации" при приемке товара в магазинах и его выставлении на полку.В "Азбуке вкуса" сообщили, что компания не закупает у "Гастропорта" готовую еду или ингредиенты для собственного производства, а также никогда не использовала фасоль от компании "Савон-К". "Тем не менее, после новостей мы усилили лабораторный контроль всех поставщиков сырья для собственных фабрик-кухонь", - добавили в торговой сети.Позже и в X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заявили, что дополнительно усилили контроль за сырьем и продукцией поставщиков. "Мы провели оперативную проверку, которая показала, что продукции этой компании ("Гастропорт" - ред.) нет в сетях "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик". Один из видов продукции был представлен только в ассортименте онлайн-гипермаркета Vprok.ru, его продажи были минимальны и с конца недели продажи вовсе остановлены. ... Продукция "Савон-К" не представлена на полках наших магазинов, фасоль этого производителя не использовалась при производстве готовой еды в наших сетях", - заключили там.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, москва, нижегородская область, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), азбука вкуса, случаи заражения ботулизмом в россии