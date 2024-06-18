https://ria.ru/20240618/mishustin-1953715092.html

Мишустин призвал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов

Мишустин призвал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов - РИА Новости, 18.06.2024

Мишустин призвал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов

Необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:09

2024-06-18T16:09

2024-06-18T16:09

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Коротко назову основные вопросы, которые будем решать в приоритетном порядке. Развитие селекции и генетики. Чтобы получать свои сорта и гибриды, которые востребованы для новых урожаев и в животноводстве, необходимо просто наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений", – сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Мишустин также заявил о необходимости увеличить производство сельхозтехники и оборудования. "Мы также продолжим применять и хорошо себя зарекомендовавший механизм инвестиционных квот для обновления рыболовецкого флота", - сказал он.

https://ria.ru/20240519/farmotrasl-1946986854.html

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россия, михаил мишустин, общество