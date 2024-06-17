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Белоусов направил телеграммы полкам после освобождения Старомайорского
Белоусов направил телеграммы полкам после освобождения Старомайорского - РИА Новости, 17.06.2024
Белоусов направил телеграммы полкам после освобождения Старомайорского
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку, принимавшим участие в освобождении... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T02:10
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку, принимавшим участие в освобождении Старомайорского в ДНР, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. "Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. В ходе проведения СВО 394-й мотострелковый полк успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях... Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, военнослужащие полка освободили населенный пункт Старомайорское... Министр обороны поздравил командование и личный состав 218-го танкового полка с освобождением населенного пункта Старомайорское... Личный состав полка всегда демонстрирует беспримерное мужество и героизм", - говорится в сообщении. Уточняется, что Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству, воинскому долгу и присяге. В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html
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безопасность, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, старомайорское, андрей белоусов
Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Андрей Белоусов
Белоусов направил телеграммы полкам после освобождения Старомайорского
Белоусов направил телеграммы 218-му танковому и 394-му мотострелковому полку
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку, принимавшим участие в освобождении Старомайорского в ДНР, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
"Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. В ходе проведения СВО 394-й мотострелковый полк успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях... Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, военнослужащие полка освободили населенный пункт Старомайорское... Министр обороны поздравил командование и личный состав 218-го танкового полка с освобождением населенного пункта Старомайорское... Личный состав полка всегда демонстрирует беспримерное мужество и героизм", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству, воинскому долгу и присяге.
В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.