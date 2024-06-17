https://ria.ru/20240617/sizo-1953338787.html
Источник рассказал об условиях содержания в ростовском СИЗО
Источник рассказал об условиях содержания в ростовском СИЗО - РИА Новости, 17.06.2024
Источник рассказал об условиях содержания в ростовском СИЗО
Порядка 900 человек содержалось в СИЗО Ростова-на-Дону, где произошел захват заложников, при расчетной вместимости учреждения почти вдвое меньше, сообщил РИА... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:26
2024-06-17T10:26
2024-06-17T10:27
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Порядка 900 человек содержалось в СИЗО Ростова-на-Дону, где произошел захват заложников, при расчетной вместимости учреждения почти вдвое меньше, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."СИЗО рассчитано на чуть более 500 человек, а по факту (содержалось - ред.) под 900", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что нехватка сотрудников в учреждении составляет около 30%.В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы.Член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что в этом СИЗО перелимит составляет от 200 до 400 человек.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО
Источник рассказал об условиях содержания в ростовском СИЗО
В СИЗО Ростова содержалось около 900 человек при вместимости порядка 500
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Порядка 900 человек содержалось в СИЗО Ростова-на-Дону, где произошел захват заложников, при расчетной вместимости учреждения почти вдвое меньше, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"СИЗО рассчитано на чуть более 500 человек, а по факту (содержалось - ред.) под 900", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что нехватка сотрудников в учреждении составляет около 30%.
В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватившие заложников были ликвидированы.
Член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что в этом СИЗО перелимит составляет от 200 до 400 человек.