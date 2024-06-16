https://ria.ru/20240616/sizo-1953289873.html

В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО

В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО

Перелимит в ростовском СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T21:47

2024-06-16T21:47

2024-06-16T21:47

происшествия

россия

москва

ростовская область

алексей мельников

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953225322_0:30:1124:662_1920x0_80_0_0_4bd7f93f675b95c06d221779246a3e6f.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Перелимит в ростовском СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали. "Перелимит в Ростовском СИЗО, по моим данным, составляет от 200 до 400 человек. И это не из ряда вон выходящий случай, для среднестатистического СИЗО перелимит вполне привычное явление. У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения", - заявил он. При этом правозащитник отметил, что в данном вопросе есть прогресс, но он совсем не ощутим. "Я понимаю — ряд категорий граждан безальтернативно должны помещаться в СИЗО, но зачем туда сажать, условно говоря, "ненасильственных"? Нанес измеримый ущерб, ну дайте ему меру в виде залога! Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте", - заключил Мельников.

россия

москва

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T21:47 true PT0M19S

Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников. 2024-06-16T21:47 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, ростовская область, алексей мельников, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, видео