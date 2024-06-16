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В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО
В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО
Перелимит в ростовском СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T21:47
2024-06-16T21:47
2024-06-16T21:47
происшествия
россия
москва
ростовская область
алексей мельников
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Перелимит в ростовском СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали. "Перелимит в Ростовском СИЗО, по моим данным, составляет от 200 до 400 человек. И это не из ряда вон выходящий случай, для среднестатистического СИЗО перелимит вполне привычное явление. У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения", - заявил он. При этом правозащитник отметил, что в данном вопросе есть прогресс, но он совсем не ощутим. "Я понимаю — ряд категорий граждан безальтернативно должны помещаться в СИЗО, но зачем туда сажать, условно говоря, "ненасильственных"? Нанес измеримый ущерб, ну дайте ему меру в виде залога! Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте", - заключил Мельников.
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T21:47
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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники
Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников.
2024-06-16T21:47
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происшествия, россия, москва, ростовская область, алексей мельников, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, видео
Происшествия, Россия, Москва, Ростовская область, Алексей Мельников, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО
Член СПЧ Мельников: перелимит в ростовском СИЗО составляет от 200 до 400 человек
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Перелимит в ростовском СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Ранее ФСИН
России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области
, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
"Перелимит в Ростовском СИЗО, по моим данным, составляет от 200 до 400 человек. И это не из ряда вон выходящий случай, для среднестатистического СИЗО перелимит вполне привычное явление. У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения", - заявил он.
При этом правозащитник отметил, что в данном вопросе есть прогресс, но он совсем не ощутим.
"Я понимаю — ряд категорий граждан безальтернативно должны помещаться в СИЗО, но зачем туда сажать, условно говоря, "ненасильственных"? Нанес измеримый ущерб, ну дайте ему меру в виде залога! Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте", - заключил Мельников.