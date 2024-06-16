https://ria.ru/20240616/boyakov-1953023842.html

Биография Эдуарда Боякова

Биография Эдуарда Боякова - РИА Новости, 16.06.2024

Биография Эдуарда Боякова

Театральный режиссер, педагог и продюсер Эдуард Владиславович Бояков родился 16 июня 1964 года в Кизилюрте Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан). РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T00:20

2024-06-16T00:20

2024-06-16T00:20

справки

эдуард бояков

воронежский государственный университет

российский академический молодежный театр

москва

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Театральный режиссер, педагог и продюсер Эдуард Владиславович Бояков родился 16 июня 1964 года в Кизилюрте Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан).В 1982-1985 годах проходил службу в пограничных войсках.Работал на заводе.В 1990 году окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета, в 1994 году – Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС" (Институт) по специальности "маркетинг и финансы" (степень MBA) и Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (ныне – Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова) по специальности "маркетинг".В 1990-1992 годах преподавал текстологию в Воронежском государственном университете.Был заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя.В 1992 году переехал в Москву.С 1992 по 1993 год руководил управлением общественных связей и рекламы компании "Менатеп-Импекс".В 1993-1997 годах был генеральным менеджером ЗАО "Аджирус" и AGIO ltd.(Сингапур).В 1995-2005 годах занимал пост директора российского театрального фестиваля "Золотая маска". С 1998 по 1999 год был директором Российского академического молодежного театра.В 2002 году учредил фестиваль современной пьесы "Новая драма" – первый российский фестиваль, работающий с современной молодой драматургией.В 2002-2004 годы – генеральный директор Пасхального фестиваля.В 2005 году создал экспериментальный театр новой драмы "Практика", в 2005-2013 годы был его художественным руководителем.Поставил спектакли "Свадебное путешествие" по пьесе Владимира Сорокина и "Папа, я непременно должна сказать тебе что-то…".В 2007 году учредил международный фестиваль театра для детей "Большая Перемена".В 2008 году создал благотворительный проект "Арт-Стройка".В 2009 году стал арт-директором театра "Сцена-Молот" в городе Пермь.В 2010 году организовал международный фестиваль театра и кино о современности "Текстура". В том же году создал экспериментальный документальный проект "Человек.doc".В 2011 году вместе с оргкомитетом "Сочи-2014" провел Национальный театральный конкурс "Текстура-Олимп". 16 марта 2012 года совместно с Политехническим музеем открыл "Политеатр" спектаклем "Волны" по рассказам Владимира Сорокина.В июне 2013 года был назначен на должность ректора Воронежской государственной академии искусств (ныне – Воронежский государственный институт искусств). В июне 2015 года покинул этот пост. 4 декабря 2018 года стало известно, что Эдуард Бояков был назначен руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького. 1 ноября 2021 года Бояков сообщил, что покинул пост худрука МХАТа имени М. Горького. За время работы в театре поставил спектакли "Синяя птица", "Некурортный роман", "Лавр", "Розовое платье".В сентябре 2022 года Эдуард Бояков объявил о создании негосударственного Нового театра, в котором занял пост художественного руководителя. Первой премьерой театра стал иммерсивный спектакль "Лубянский гример" по мотивам прозы Николая Лескова.В числе последних постановок Боякова в Новом театре – музыкально-поэтический спектакль "Бессмертный голос" (2022), "Столыпин. У премьер-министра мало друзей" (2023), "Поэзия.doc. Анна Ревякина. Во имя Отца…" (2024) и другие.Эдуард Бояков также выступил продюсером более 20 спектаклей в таких театрах, как МХТ имени Чехова, Мариинский театр, Большой театр, Центр имени В. Мейерхольда.В кино Эдуард Бояков выступил продюсером фильмов "Мертвые дочери" (2007), "Доброволец" (2009) и "Русский крест" (2023), в двух последних также был режиссером, а в "Добровольце" сыграл одну из ролей.Он также является режиссером и продюсером многих крупных мероприятий.В ноябре-декабре 2015 года он выступил режиссером и продюсером выставки "Романтический реализм. Советская живопись 1925-1945 гг." в центральном Манеже.В мае 2016 года был режиссером и продюсером Пасхального концерта Хора Сретенского монастыря в Крокус Сити Холе. В июле-октябре 2016 года студия "Глагол" под руководством Боякова представила горное шоу "Кавказские пленники" на курорте "Роза Хутор" (Сочи). Он выступил в качестве продюсера, режиссера-постановщика и соавтора шоу.Поставил несколько десятков поэтических спектаклей.В частности, в 2016 году в театре "Практика" поставил поэтический спектакль "Наше". Участвовал в фестивале искусств "Holland Festival" (Амстердам, Нидерланды) и в совместных проектах с Метрополитен-опера (США).Эдуард Бояков занимается преподавательской деятельностью. Является художественным руководителем "Новой театральной школы" – совместного образовательного проекта Нового театра и университета "Синергия".Является инициатором многих издательских книжных проектов.В мае 2017 года стал одним из создателей общественной организации "Русский художественный союз", в которой возглавляет секцию "Театр". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, эдуард бояков, воронежский государственный университет, российский академический молодежный театр , москва