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Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html
Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной
Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной - РИА Новости, 25.11.2022
Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной
Художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков заявил, что первая премьера театра "Лубянский гример" посвящена журналистке и политологу Дарье Дугиной,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:31
2022-11-25T13:10
культура
новости культуры
спектакль
театр
дарья дугина
эдуард бояков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков заявил, что первая премьера театра "Лубянский гример" посвящена журналистке и политологу Дарье Дугиной, погибшей летом.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила 22 августа, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.В пятницу Новый театр представляет иммерсивный спектакль "Лубянский гример" по мотивам прозы Николая Лескова. Постановка станет первой премьерой, сыгранной в главной резиденции институции — усадьбе Салтыковых-Чертковых. В интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два сюжета.В спектакле более 30 персонажей, четыре группы зрителей по 50 человек, четыре маршрута, четыре варианта развития событий. Каждый коллектив идет своим путем, чтобы увидеть и понять сюжетную линию. В проекте заняты народные артисты России Леонид Якубович и Валентин Клементьев, а также Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров и вся труппа театра.
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новости культуры, спектакль, театр, дарья дугина, эдуард бояков, куда сходить
Культура, Новости культуры, Спектакль, Театр, Дарья Дугина, Эдуард Бояков, куда сходить
12:31 25.11.2022 (обновлено: 13:10 25.11.2022)
 
Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной

Худрук Нового театра Бояков посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭдуард Бояков
Эдуард Бояков - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков заявил, что первая премьера театра "Лубянский гример" посвящена журналистке и политологу Дарье Дугиной, погибшей летом.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила 22 августа, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
"Сегодня премьера моего спектакля "Лубянский гример". И если случится в нем что-то хорошее — это посвящается Дашеньке (Дугиной, — Прим. ред), ее свету и вере", — написал Бояков в своем Telegram-канале.
В пятницу Новый театр представляет иммерсивный спектакль "Лубянский гример" по мотивам прозы Николая Лескова. Постановка станет первой премьерой, сыгранной в главной резиденции институции — усадьбе Салтыковых-Чертковых. В интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два сюжета.
В спектакле более 30 персонажей, четыре группы зрителей по 50 человек, четыре маршрута, четыре варианта развития событий. Каждый коллектив идет своим путем, чтобы увидеть и понять сюжетную линию. В проекте заняты народные артисты России Леонид Якубович и Валентин Клементьев, а также Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров и вся труппа театра.
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