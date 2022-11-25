https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html

Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной

Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной - РИА Новости, 25.11.2022

Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной

Художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков заявил, что первая премьера театра "Лубянский гример" посвящена журналистке и политологу Дарье Дугиной,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:31

2022-11-25T12:31

2022-11-25T13:10

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков заявил, что первая премьера театра "Лубянский гример" посвящена журналистке и политологу Дарье Дугиной, погибшей летом.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила 22 августа, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.В пятницу Новый театр представляет иммерсивный спектакль "Лубянский гример" по мотивам прозы Николая Лескова. Постановка станет первой премьерой, сыгранной в главной резиденции институции — усадьбе Салтыковых-Чертковых. В интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два сюжета.В спектакле более 30 персонажей, четыре группы зрителей по 50 человек, четыре маршрута, четыре варианта развития событий. Каждый коллектив идет своим путем, чтобы увидеть и понять сюжетную линию. В проекте заняты народные артисты России Леонид Якубович и Валентин Клементьев, а также Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров и вся труппа театра.

https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, спектакль, театр, дарья дугина, эдуард бояков, куда сходить