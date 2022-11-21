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Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.11.2022
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Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной
Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.11.2022
Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной
Мосгорсуд в понедельник оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:05
2022-11-21T13:05
происшествия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
московский городской суд
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.Адвокат Вовк Артур Катарский в ходе заседания отказался сообщать, где находится его подзащитная, а также отвечать на вопрос, удалось ли ему с ней пообщаться.Срок следствия по этому делу между тем продлен до января, стало известно из оглашенных в суде материалов.Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, она находится в международном розыске.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220906/pasport-1814704518.html
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происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, московский городской суд
Происшествия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Московский городской суд
13:05 21.11.2022
 
Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной

Мосгорсуд оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.
Адвокат Вовк Артур Катарский в ходе заседания отказался сообщать, где находится его подзащитная, а также отвечать на вопрос, удалось ли ему с ней пообщаться.
Срок следствия по этому делу между тем продлен до января, стало известно из оглашенных в суде материалов.
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 03:19
МВД Казахстана рассказало о паспорте предполагаемой убийцы Дугиной
Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, она находится в международном розыске.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
"Папа, я чувствую себя воином". Прощание с Дарьей Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

Председатель Совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев, философ Наталья Мелентьева и лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева направо) на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед прощанием с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева) и председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий во время церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

Мужчина держит в руках букет роз перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойМосковский городской суд
 
 
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