https://ria.ru/20221121/dugina-1833056211.html

Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной

Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.11.2022

Мосгорсуд утвердил заочный арест обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной

Мосгорсуд в понедельник оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:05

2022-11-21T13:05

2022-11-21T13:05

происшествия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811084241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64aa986840f336d8b762b2ca5297e374.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под заочным арестом Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.Адвокат Вовк Артур Катарский в ходе заседания отказался сообщать, где находится его подзащитная, а также отвечать на вопрос, удалось ли ему с ней пообщаться.Срок следствия по этому делу между тем продлен до января, стало известно из оглашенных в суде материалов.Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, она находится в международном розыске.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220906/pasport-1814704518.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, московский городской суд