23:05 01.11.2021 (обновлено: 23:37 01.11.2021)
Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста
Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ имени Горького
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил в Facebook об уходе с поста.
Он пояснил, что написал заявление об увольнении после того, как сделать это его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман, несмотря на действующий пятилетний контракт.
"Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", — добавил Бояков.
Бывший худрук поблагодарил всех, кто с ним работал, и пожелал театру успехов и развития.
С просьбой уволить Боякова в конце июня к Владимиру Путину обратилась президент театра Татьяна Доронина. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний".
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь театра заявила, что Дорониной, возможно, манипулируют и используют в корыстных целях.
Позднее советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что в администрации главы государства получили письмо народной артистки и перенаправили его в Минкультуры.
На минувшей неделе стало известно, что гендиректором МХАТ имени Горького назначили худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. При этом он сохранит должность в Петербурге, а в Новосибирске его сменит Дмитрий Юровский.