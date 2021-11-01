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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211101/boyakov-1757299600.html
Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста
Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста - РИА Новости, 01.11.2021
Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил в Facebook об уходе с поста. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T23:05
2021-11-01T23:37
культура
мхат имени м. горького
эдуард бояков
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россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил в Facebook об уходе с поста.Он пояснил, что написал заявление об увольнении после того, как сделать это его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман, несмотря на действующий пятилетний контракт.Бывший худрук поблагодарил всех, кто с ним работал, и пожелал театру успехов и развития.С просьбой уволить Боякова в конце июня к Владимиру Путину обратилась президент театра Татьяна Доронина. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний".Комментируя ситуацию, пресс-секретарь театра заявила, что Дорониной, возможно, манипулируют и используют в корыстных целях.Позднее советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что в администрации главы государства получили письмо народной артистки и перенаправили его в Минкультуры.На минувшей неделе стало известно, что гендиректором МХАТ имени Горького назначили худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. При этом он сохранит должность в Петербурге, а в Новосибирске его сменит Дмитрий Юровский.
https://ria.ru/20211101/kekhman-1757161130.html
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мхат имени м. горького, эдуард бояков, владимир толстой, владимир кехман, россия
23:05 01.11.2021 (обновлено: 23:37 01.11.2021)
 
Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста

Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ имени Горького

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 7 июня 2019
Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков во время творческой встречи по случаю его 55-летнего юбилея в ММПЦ МИА Россия сегодня. 7 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил в Facebook об уходе с поста.
Он пояснил, что написал заявление об увольнении после того, как сделать это его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман, несмотря на действующий пятилетний контракт.
"Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", — добавил Бояков.
Бывший худрук поблагодарил всех, кто с ним работал, и пожелал театру успехов и развития.
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С просьбой уволить Боякова в конце июня к Владимиру Путину обратилась президент театра Татьяна Доронина. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний".
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь театра заявила, что Дорониной, возможно, манипулируют и используют в корыстных целях.
Позднее советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что в администрации главы государства получили письмо народной артистки и перенаправили его в Минкультуры.
На минувшей неделе стало известно, что гендиректором МХАТ имени Горького назначили худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. При этом он сохранит должность в Петербурге, а в Новосибирске его сменит Дмитрий Юровский.
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КультураМХАТ имени М. ГорькогоЭдуард БояковВладимир ТолстойВладимир КехманРоссия
 
 
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