https://ria.ru/20211101/boyakov-1757299600.html

Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста

Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста - РИА Новости, 01.11.2021

Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил в Facebook об уходе с поста. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T23:05

2021-11-01T23:05

2021-11-01T23:37

культура

мхат имени м. горького

эдуард бояков

владимир толстой

владимир кехман

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил в Facebook об уходе с поста.Он пояснил, что написал заявление об увольнении после того, как сделать это его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман, несмотря на действующий пятилетний контракт.Бывший худрук поблагодарил всех, кто с ним работал, и пожелал театру успехов и развития.С просьбой уволить Боякова в конце июня к Владимиру Путину обратилась президент театра Татьяна Доронина. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний".Комментируя ситуацию, пресс-секретарь театра заявила, что Дорониной, возможно, манипулируют и используют в корыстных целях.Позднее советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что в администрации главы государства получили письмо народной артистки и перенаправили его в Минкультуры.На минувшей неделе стало известно, что гендиректором МХАТ имени Горького назначили худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. При этом он сохранит должность в Петербурге, а в Новосибирске его сменит Дмитрий Юровский.

https://ria.ru/20211101/kekhman-1757161130.html

https://ria.ru/20211031/mkhat-1757109259.html

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мхат имени м. горького, эдуард бояков, владимир толстой, владимир кехман, россия