Стало известно, кто возглавит МХАТ имени Горького

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького, сообщили министр культуры Владимир Мединский на встрече с сотрудниками театра.

Министр добавил, что заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал известный артист Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель Захар Прилепин.

"Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. И ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята", — сказал Мединский.

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Как пояснил советник президента РФ Владимир Толстой, также присутствовавший на встрече, действующий руководитель театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина назначена на специально введенную должность президента театра.

"Татьяна Васильевна Доронина остается в театре президентом театра. Ей в помощь придет команда молодых, энергичных людей, которые смогут придать дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького", – сказал Толстой.

Он добавил, что Доронину попросят возглавить художественный совет театра.

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