Биография Эдуарда Боякова

Театральный продюсер и режиссер Эдуард Владиславович Бояков родился 16 июня 1964 года в Кизилюрте Дагестанской АССР (ныне республика Дагестан Российской Федерации).

В 1990 году окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета, в 1994 году — Московскую международную школу бизнеса по специальности "Маркетинг и финансы" (степень MBA) и Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова по специальности "Маркетинг".

В 1990-1992 годах преподавал текстологию в Воронежском государственном университете, был заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя.

В 1992 году переехал в Москву. С 1992 по 1993 год руководил управлением общественных связей и рекламы компании "Менатеп-Импекс".

В 1993-1997 годах был генеральным менеджером ЗАО "Аджирус" и AGIO ltd.(Сингапур).

В 1995-2005 годах занимал пост директора российского театрального фестиваля "Золотая маска".

С 1998 по 1999 год был директором Российского академического молодежного театра.

В 2002 году учредил фестиваль современной пьесы "Новая драма".

В 2002-2004 годы — генеральный директор Пасхального фестиваля.

В 2005-2013 годах — создатель и художественный руководитель театра "Практика". Поставил спектакли "Свадебное путешествие" по пьесе Владимира Сорокина и "Папа, я непременно должна сказать тебе что-то…".

В 2007 году учредил международный фестиваль театра для детей "Большая Перемена".

В 2008 году создал благотворительный проект "Арт-Стройка".

В 2009 году стал арт-директором театра "Сцена-Молот" в городе Пермь.

В 2010 году организовал международный фестиваль театра и кино о современности "Текстура".

В 2010 году создал экспериментальный документальный проект "Человек.doc".

16 марта 2012 года совместно с Политехническим музеем открыл "Политеатр" спектаклем "Волны" по рассказам Владимира Сорокина.

С 7 мая 2013 года исполнял обязанности, а 27 июня 2013 года был избран на должность ректора Воронежской государственной академии искусств.

В июне 2015 года Эдуард Бояков покинул пост ректора академии искусств.

В 2016 году как режиссер в театре "Практика" поставил поэтический спектакль "Наше".

Продюсер более 20 спектаклей в таких театрах, как МХТ имени Чехова, Мариинский театр, Большой театр, Центр имени В. Мейерхольда. Участник копродукций с "Холланд Фестивал" и Метрополитен-опера.

В кино как режиссер совместно с Русланом Маликовым в 2009 году снял четырехсерийную драму "Доброволец", где выступил продюсером и сыграл одну из ролей.

Бояков был куратором выставки "Романтический реализм. Советская живопись 1925-1945 гг.", которая проходила в центральном выставочном зале Манеж в ноябре-декабре 2015 года.

Режиссер-постановщик и продюсер Пасхального концерта Хора Сретенского монастыря в Крокус Сити Холе 1 мая 2016 года.

В июле-октябре 2016 года руководил проектом Горного шоу "Кавказские пленники" на курорте "Роза Хутор".

В мае 2017 года вступил общественную организацию "Русский художественный союз", которую позже возглавил совместно с писателем Захаром Прилепиным.

4 декабря 2018 года стало известно, что Эдуард Бояков назначен руководителем Московского художественного академического театра имени М. Горького.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников