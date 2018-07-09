Прилепин объявил об уходе с поста замкомбата армии ДНР

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, покинувший пост замкомбата в ДНР, планирует написать биографию Сергея Есенина для серии ЖЗЛ, выпустить новый альбом группы "Элефанк" и провести несколько культурных мероприятий в Донецке.

Как ранее заявлял экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, подавший документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы от КПРФ, Прилепин вместе с Максимом Шевченко и Леонидом Зюгановым возглавит его предвыборный штаб.

"Я ушел с должности замкомбата, но остаюсь куратором батальона. В связи с последними событиями в ближайшее время собираюсь провести веселые и насыщенные выборы на пост мэра города Москвы, я начальник штаба кандидата от КПРФ Вадима Кумина", — рассказал РИА Новости Прилепин.

Кроме того, писатель планирует написать биографию Сергея Есенина для серии ЖЗЛ издательства "Молодая гвардия". "В голове у меня она уже написана. Также собираюсь выпустить новый, лирический, любовный альбом группы "Элефанк", в голове все песни написаны, осталось дозаписать, свести и сделать презентацию осенью", — рассказал собеседник агентства.

По словам Прилепина, он также хочет провести в Донецке ряд культурных мероприятий. "Мероприятия придуманы, жду минимальной финансовой поддержки — и будет всем праздник. Еще хочу запустить ряд проектов в составе Русского художественного союза, который мы возглавляем с Эдуардом Бояковым. Это план минимум", — рассказал Прилепин.