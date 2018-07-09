Прилепин объявил об уходе с поста замкомбата армии ДНР

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, покинувший пост замкомбата в ДНР, планирует написать биографию Сергея Есенина для серии ЖЗЛ, выпустить новый альбом группы "Элефанк" и провести несколько культурных мероприятий в Донецке.
"Я ушел с должности замкомбата, но остаюсь куратором батальона. В связи с последними событиями в ближайшее время собираюсь провести веселые и насыщенные выборы на пост мэра города Москвы, я начальник штаба кандидата от КПРФ Вадима Кумина", — рассказал РИА Новости Прилепин.
По словам Прилепина, он также хочет провести в Донецке ряд культурных мероприятий. "Мероприятия придуманы, жду минимальной финансовой поддержки — и будет всем праздник. Еще хочу запустить ряд проектов в составе Русского художественного союза, который мы возглавляем с Эдуардом Бояковым. Это план минимум", — рассказал Прилепин.