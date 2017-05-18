Прилепин и Бояков вступили в Русский художественный союз

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Более сорока деятелей культуры вступили в новую общественную организацию "Русский художественный союз", призванную защищать интересы России и традиционные ценности во всех сферах культуры, об этом на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским рассказали писатель Захар Прилепин и создатель фестиваля "Золотая Маска" Эдуард Бояков.

"Сегодня было объявлено о создании общественной организации "Русский художественный союз", которая ставит своей целью защиту интересов Родины и традиционных ценностей в самых разных сферах культуры", — цитирует пресс-служба Минкультуры слова Прилепина.

Писатель уточнил, что в союз, помимо него и Боякова, вступило уже более сорока человек, в том числе певец Александр Скляр, композитор Владимир Мартынов, актеры Сергей Пускепалис и Андрей Мерзликин и другие. По словам Боякова, первый съезд союза планируется провести осенью этого года.

Мединский поддержал создание союза, отметив, что ведомство в рамках своих полномочий готово оказать содействие организации. В ходе рабочей встречи Прилепин попросил главу Минкультуры также поддержать литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", который впервые прошел в 2015 году. Писатель заметил, что организаторы хотят расширить возможности фестиваля и увеличить количество посетителей.