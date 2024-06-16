https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html

"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма

"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма - РИА Новости, 16.06.2024

"ВкусВилл" пересмотрел свой ассортимент после вспышки ботулизма

Сеть "ВкусВилл" сняла с продаж, а также заблокировала новые поставки салата с тунцом, который потенциально оказался в группе риска после вспышки ботулизма,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:36

2024-06-16T17:36

2024-06-16T17:37

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вкусвилл

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сеть "ВкусВилл" сняла с продаж, а также заблокировала новые поставки салата с тунцом, который потенциально оказался в группе риска после вспышки ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). "Как только стало известно о сложившейся ситуации был установлен контакт с Роспотребнадзором по городу Москва. Для обеспечения безопасности наших покупателей мы сняли с продаж продукт, который потенциально оказался в группе риска, до выяснения всех обстоятельств. Также заблокировали его к новым поставкам", - заявили в компании. В сети также подчеркнули, что не получали аналогичных жалоб от покупателей. При этом уточнили, что позиции "Салата лобио" от изготовителя "Локалкитчен" и не было ассортименте. "Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашей сети. Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором", - добавили там Ранее "Кухня на районе" после отравления москвичей салатом временно остановила работу приложения.

https://ria.ru/20240616/obyski-1953217342.html

https://ria.ru/20240610/sk-1951932825.html

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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вкусвилл, следственный комитет россии (ск рф), общество