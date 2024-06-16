https://ria.ru/20240616/alkotester-1953228803.html

В Госдуме предложили установить алкотестеры на заправках

В Госдуме предложили установить алкотестеры на заправках - РИА Новости, 16.06.2024

В Госдуме предложили установить алкотестеры на заправках

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов(ЛДПР) рассказал РИА Новости о подготовке обращений в МВД и Минтранс России с предложением установить алкотестеры в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:07

2024-06-16T13:07

2024-06-16T13:07

общество

здоровье - общество

россия

ростовская область

европа

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов(ЛДПР) рассказал РИА Новости о подготовке обращений в МВД и Минтранс России с предложением установить алкотестеры в общепите и на заправках в целях сохранения психологического спокойствия водителей и профилактики употребления алкоголя. "Подготовлены обращения в МВД и Минтранс России. Смысл этих предложений: для профилактики пьянства за рулем. И для того, чтобы водители чувствовали себя спокойно и безопасно, не опасаясь, не размышляя, не попадая в некую эмоционально-психологическую беседу, когда они начинают судорожно вспоминать, употребляли ли они накануне чего-то или не употребляли. Может быть осталось что-то остаточное или не осталось. Водитель должен себя чувствовать спокойно и уверенно за рулем. Возможность провериться должна быть оперативная и общедоступная", - сказал он. Депутат рассказал, что предложение сформировалось в ходе его рабочей поездки в Ростовскую область, где проходила беседа с автомобилистами. По словам Нилова, в странах Европы работает практика, когда в заведениях общепита и заправках находятся алкотестеры. И в одном из гостинично-ресторанных комплексов Ростовской области, в городе Шахты, ему был продемонстрирован установленный алкотестер. Кроме того, Нилов отметил, что в России необходимо внедрить повсеместную продажу алкотестеров - это позволит автомобилистам чувствовать себя увереннее.

https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, ростовская область, европа, ярослав нилов, госдума рф, лдпр