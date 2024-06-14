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На Курбан-байрам в ряде регионов России соберутся сотни тысяч мусульман - РИА Новости, 14.06.2024
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Религия
 
18:41 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/muftii-1952989747.html
На Курбан-байрам в ряде регионов России соберутся сотни тысяч мусульман
На Курбан-байрам в ряде регионов России соберутся сотни тысяч мусульман - РИА Новости, 14.06.2024
На Курбан-байрам в ряде регионов России соберутся сотни тысяч мусульман
По словам представителей духовных управлений мусульман России, на предстоящий Курбан-байрам в разных регионах России мечети смогут посетить от двух тысяч до... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:41
2024-06-14T18:41
религия
россия
курбан-байрам
религия
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. По словам представителей духовных управлений мусульман России, на предстоящий Курбан-байрам в разных регионах России мечети смогут посетить от двух тысяч до нескольких сот тысяч верующих.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году кульминационные дни завершающегося этим праздником хаджа – обязательного для мусульман паломничества к святыням ислама, – пройдут с 14 по 17 июня, а Курбан-байрам наступит 16 июня."На Северном Кавказе все мечети крупнейших городов на Курбан-байрам будут заполнены верующими. Мы не делали общий подсчет. Это сотни тысяч верующих. Всех желающих мечети не вместят, поэтому многие приходят на молитву со своими ковриками для того, чтобы его расстелить на прилегающей территориях мечетей и обратиться к Всевышнему с мольбами о мире и здоровья близким", - рассказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.По словам заместителя муфтия Крыма Эсадуллаха Баирова, в Соборной мечети Симферополя на праздник ожидается более 5 тысяч человек."В других мечетях Крыма по традиции собирается порядка 300-400 верующих, но в некоторых будет и до тысячи человек. Проповеди и молитвы пройдут практически во всех городах и поселках республики. Народ у нас очень верующий", - сообщил Баиров."В Соборной мечети российской столицы, думаю, будет около 100 тысяч человек. В Исторической мечети Москвы традиционно соберутся 30-35 тысяч мусульман", - сообщил РИА Новости имам-хатыб Исторической мечети Москвы Рамиль Садеков.В Духовном управлении мусульман Московской области (ДУМ МО) сообщили, что в Подмосковье на заранее подготовленных 50 площадках на молитву придут более 100 тысяч верующих."Мы говорим о крупных городах региона – Ногинске, Волоколамске, Подольске и многих других", - отметил в ДУМ МО.В свою очередь, муфтий Духовного собрания мусульман Московской области (ДСМ МО) Дауд Мухутдинов рассказал, что в общинах мусульман ДСМ МО каждый год приходят разное количество верующих."Мы специально их не подсчитывали, но наши площадки всегда заполнены", - добавил он.Имам-хатыб г. Малоярославец (Калужская область) Ринат Баткаев сообщил, что на Праздник жертвоприношения в этом городе и областном центре примут участие более 1,5 тысячи человек."У нас в регионе общины не очень большие. Соберемся и прочитаем молитвы в молельных помещениях", - добавил он.Полномочный представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), имам Мурманской области Магомедхабиб Гаджаев сказал, что в областном центре на праздничный намаз на Курбан-байрам придут около 4 тысяч верующих."А по области будут еще приблизительно 2 тысячи человек. Мечети в областном центре и регионе нет", - сказал он.Полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в Дальневосточном федеральном округе, глава Духовного управления мусульман Приморского края (ДУМ ПК) Джамаль Гарифуллин сообщил РИА Новости, что в столице Дальнего Востока, Владивостоке, на праздничной молитве примут участие более 10 тысяч человек."Массовые моления состоятся в Уссурийске, Находке. Артёме и других городах. По нашим подсчётам, по Приморскому краю ожидается примерно 25 тысяч верующих. Столько же, сколько и в 2023-м", - сообщил РИА Новости.
https://ria.ru/20240614/kurban-bayram-1800665351.html
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россия, курбан-байрам, религия
Религия, Россия, Курбан-байрам, Религия
На Курбан-байрам в ряде регионов России соберутся сотни тысяч мусульман

Муфтии: на Курбан-байрам в ряде регионов России соберутся сотни тысяч мусульман

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМуфтий Республики Крым и города Севастополя хаджи Эмирали Аблаев во время намаза в честь праздника Курбан-байрам во Дворце культуры профсоюзов (ДКП) в Симферополе
Муфтий Республики Крым и города Севастополя хаджи Эмирали Аблаев во время намаза в честь праздника Курбан-байрам во Дворце культуры профсоюзов (ДКП) в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. По словам представителей духовных управлений мусульман России, на предстоящий Курбан-байрам в разных регионах России мечети смогут посетить от двух тысяч до нескольких сот тысяч верующих.
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году кульминационные дни завершающегося этим праздником хаджа – обязательного для мусульман паломничества к святыням ислама, – пройдут с 14 по 17 июня, а Курбан-байрам наступит 16 июня.
Курбан-Байрам - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Курбан-Байрам в 2024 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Вчера, 12:56
"На Северном Кавказе все мечети крупнейших городов на Курбан-байрам будут заполнены верующими. Мы не делали общий подсчет. Это сотни тысяч верующих. Всех желающих мечети не вместят, поэтому многие приходят на молитву со своими ковриками для того, чтобы его расстелить на прилегающей территориях мечетей и обратиться к Всевышнему с мольбами о мире и здоровья близким", - рассказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.
По словам заместителя муфтия Крыма Эсадуллаха Баирова, в Соборной мечети Симферополя на праздник ожидается более 5 тысяч человек.
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12 июня, 08:33
"В других мечетях Крыма по традиции собирается порядка 300-400 верующих, но в некоторых будет и до тысячи человек. Проповеди и молитвы пройдут практически во всех городах и поселках республики. Народ у нас очень верующий", - сообщил Баиров.
"В Соборной мечети российской столицы, думаю, будет около 100 тысяч человек. В Исторической мечети Москвы традиционно соберутся 30-35 тысяч мусульман", - сообщил РИА Новости имам-хатыб Исторической мечети Москвы Рамиль Садеков.
В Духовном управлении мусульман Московской области (ДУМ МО) сообщили, что в Подмосковье на заранее подготовленных 50 площадках на молитву придут более 100 тысяч верующих.
"Мы говорим о крупных городах региона – Ногинске, Волоколамске, Подольске и многих других", - отметил в ДУМ МО.
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11 июня, 11:14
В свою очередь, муфтий Духовного собрания мусульман Московской области (ДСМ МО) Дауд Мухутдинов рассказал, что в общинах мусульман ДСМ МО каждый год приходят разное количество верующих.
"Мы специально их не подсчитывали, но наши площадки всегда заполнены", - добавил он.
Имам-хатыб г. Малоярославец (Калужская область) Ринат Баткаев сообщил, что на Праздник жертвоприношения в этом городе и областном центре примут участие более 1,5 тысячи человек.
"У нас в регионе общины не очень большие. Соберемся и прочитаем молитвы в молельных помещениях", - добавил он.
Полномочный представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), имам Мурманской области Магомедхабиб Гаджаев сказал, что в областном центре на праздничный намаз на Курбан-байрам придут около 4 тысяч верующих.
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17 мая, 14:40
"А по области будут еще приблизительно 2 тысячи человек. Мечети в областном центре и регионе нет", - сказал он.
Полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в Дальневосточном федеральном округе, глава Духовного управления мусульман Приморского края (ДУМ ПК) Джамаль Гарифуллин сообщил РИА Новости, что в столице Дальнего Востока, Владивостоке, на праздничной молитве примут участие более 10 тысяч человек.
"Массовые моления состоятся в Уссурийске, Находке. Артёме и других городах. По нашим подсчётам, по Приморскому краю ожидается примерно 25 тысяч верующих. Столько же, сколько и в 2023-м", - сообщил РИА Новости.
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