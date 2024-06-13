https://ria.ru/20240613/palomniki-1952646677.html

Глава ДУМ ДНР рассказал, о чем молятся паломники в хадже

Глава ДУМ ДНР рассказал, о чем молятся паломники в хадже - РИА Новости, 13.06.2024

Глава ДУМ ДНР рассказал, о чем молятся паломники в хадже

Мусульмане из ДНР, отправившиеся в хадж – необходимое для мусульман паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии, – в первую очередь молятся за... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:24

2024-06-13T17:24

2024-06-13T17:24

религия

донецкая народная республика

саудовская аравия

донбасс

религия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мусульмане из ДНР, отправившиеся в хадж – необходимое для мусульман паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии, – в первую очередь молятся за восстановление мира в Донбассе и возвращение фронтовиков домой живыми и невредимыми, рассказал председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики Рашид Брагин."В первую очередь мусульмане из делегации Донецкой Народной Республики молятся за восстановление мира на нашей земле, за возвращение наших воинов в свои города, села, поселки живыми и невредимыми. Мы каждый день получаем звонки, и нас просят делать дуа (молиться – ред.), и мы это делаем вместе с нашими имамами, вместе с нашими проповедниками, которые постоянно вместе с нами. В первую очередь – за наступление мира на нашей земле. И, конечно же, за благосостояние семей, благополучие детей наших, за возвращение донецких жителей, которые покинули свое жилье ввиду бомбардировок: они уже на сегодняшний день постепенно возвращаются, поэтому мы просим Всевышнего возвращать и даровать всем нам здоровья и благополучия", – сказал Брагин в ходе видеомоста "Москва-Мекка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященном посвященный проведению хаджа и Курбан-байрама в 2024 году.Участники видеомоста также сообщили, что в хадже участвует почти 25 тысяч паломников из России, среди них – 6 мусульман из ДНР и 400 родственников погибших воинов СВО, Среди паломников, по их словам, есть и участники СВО.Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году кульминационные дни завершающегося этим праздником хаджа пройдут с 14 по 17 июня, а Курбан-байрам наступит 16 июня.

https://ria.ru/20240610/kurban-bayram-1800665351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

донецкая народная республика, саудовская аравия, донбасс, религия