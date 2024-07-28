День Крещения Руси 2026: когда отмечают и история. Архивное фото

День Крещения Руси 2026: когда отмечают и история

День Крещения Руси — православный праздник, число и месяц которого зафиксированы в календаре. В 2026 году он отмечается, как и в другие годы, 28 июля. Об истории и о том, какие на эту дату запланированы мероприятия, о традициях празднования в России — в материале РИА Новости.

Дата праздника: 28 июля

Статус: Государственная памятная дата РФ (с 2010 года)

Год Крещения Руси: 988 год от Рождества Христова

Кто крестил: Князь Владимир Святославич (Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Красное Солнышко)

Место крещения князя: Корсунь (Херсонес Таврический)

Когда отмечают День Крещения Руси в 2026 году

Праздник посвящён принятию христианства на Руси при князе Владимире в 988 году и совпадает с днём памяти святителя равноапостольного князя Владимира.

Какого числа праздник

“Праздник приходится на 28 июля — день памяти князя Владимира Святого (он как креститель Руси причислен к лику святых, а при жизни был обладателем прозвища "Красное солнышко" — за его заботу о народе). Однако событие произошло не в один день, поэтому точной даты мы, конечно, не знаем. Известен год — 988-й, хотя крещение русского народа растянулось на долгое время”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед, историк.

28 июля 2026 года верующие отмечают День Крещения Руси

Выходной или рабочий день

День Крещения Руси – государственная памятная дата, установленная Федеральным законом №32-ФЗ от 31 мая 2010 года . Несмотря на это праздник не входит в перечень нерабочих дней в России.

В 2026 году 28 июля выпадает на вторник и будет обычным рабочим днём.

История Крещения Руси

« “На тот момент Русь была языческой. Язычество славянских народов — это смесь обрядов, традиций и верований. Оно было очень “разношерстным”, в разных городах верили в разных богов. И Владимир хотел объединить государство единой верой”.

В каком году произошло Крещение

Крещение Руси произошло в 988 году при князе Владимире Святославиче. Некоторые исследователи допускают также 990 или 991 год, официально принята летописная датировка. Сам процесс утверждения новой веры занял гораздо больше времени.

Роль князя Владимира

По словам эксперта, сначала князь пытался создать единый пантеон славянских богов, установив в столице идолов четырех богов. Однако требовалась не просто вера в одних богов, а новая идеология. Соседи Киевской Руси в большинстве своем были христианами, а также мусульманами и иудеями, то есть верили в одного Бога.

Один из основных источников того времени — "Повесть временных лет", сообщает, что князь тщательно подошел к выбору новой веры. Он пригласил послов от иностранных государств, чтобы те рассказали о своей религии, а затем отправил свое посольство в эти страны. Это было так называемое испытание веры. В итоге выбор пал на православие

Одна из причин такого выбора была политической . Русь имела торговые и военные связи с Византией. Принятие христианства по византийскому обряду укрепляло эти отношения. Также сыграли роль впечатления послов от православной службы: они, побывав на литургии в храме св. Софии в Константинополе, описывали князю Владимиру красоту здания, церемонии, пение хора и говорили, что не поняли, где находились — на небе или на земле.

Брак византийской царевны Анны, сестры императора Василия II Болгаробойцы, и князя Владимира закрепил военно-политический союз Киева и Константинополя.

Как происходило Крещение древней Руси

« “Крещение Руси произошло примерно через два года после крещения самого князя. Народ Киева принял крещение с легкостью, так как уже давно был знаком с этой религией и ее представителями. А также сам князь и его дружина служили примером для жителей столицы. В городе были снесены языческие идолы и сброшены в Днепр”, — добавила Анна Бахтиярова.

Хронология христианизации Руси Год Событие Значение 860-е Фотиево ("первое") крещение Руси Первый контакт с христианством 957 Крещение княгини Ольги в Константинополе Первая правительница-христианка 988 Крещение князя Владимира в Корсуни Принятие государственной религии 988 Массовое крещение киевлян на Днепре Начало христианизации народа 997 Учреждение митрополии в Киеве Институциональное оформление церкви

Учреждение праздника

Празднование Дня Крещения Руси на государственном уровне впервые прошло в 1888 году 15 июля (по новому стилю — 28 июля), когда была круглая дата с момента принятия христианства — 900 лет. Тогда в стране прошли массовые гуляния, торжественные церковные службы и крестные ходы, которые проводятся и по сей день.

В мае 2010 года этот день был внесен в список государственных памятных дат, после того как двумя годами ранее патриарх Алексий II (Ридигер) предложил это сделать от имени Архиерейского собора Русской православной церкви ( РПЦ ).

Традиции праздника

Церковные крещенские торжества тесно переплетаются с народными обычаями. В основе праздника лежит торжественное богослужение и крестный ход. К ним присоединяются массовые гуляния, концерты и ярмарки на центральных площадях городов.

Колокольный звон ровно в полдень

Каждый год 28 июля по благословению патриарха Кирилла, совершают ровно в полдень праздничный колокольный звон.

Крестный ход к памятнику князю Владимиру

Богослужения

В храмах проходят божественные литургии, православные молятся святому князю Владимиру, почитая его как просветителя и крестителя русского народа.

Центральной частью торжественной церковной службы становится исполнение главных песнопений праздника. Звучит кондак (глас 3), в котором прославляется переход народа от языческой тьмы к свету православной веры. Исполняется тропарь (глас 8), посвящённый князю Владимиру и просвещению Руси светом христианства.

Народные обычаи

Центром празднования Дня Крещения Руси традиционно становится музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе. Праздничные мероприятия на территории древнего городища проходят весь день. Работают аллеи ремёсел, гости смотрят исторические спектакли, мастер-классы, концерты духовной и народной музыки, а также тематические экскурсии.

Масштабные торжества проходят и в других городах. Как правило, в городах проходит ряд мероприятий:

поздравления официальных лиц;

лекции, концерты;

театрализованные представления;

крещения людей.

Кроме этого в День Крещения Руси показывают по телевидению тематические программы, а на православных телеканалах — трансляцию праздничных богослужений.

Главные торжества Дня Крещения Руси 2026 в России Город Место проведения Тип мероприятия Время Особенность Москва Успенский собор Кремля Божественная литургия 9:00 Возглавляет патриарх Кирилл Москва Боровицкая площадь Крестный ход После литургии К памятнику князя Владимира Санкт-Петербург Александро-Невская лавра Праздничное богослужение 10:00 Звон в полдень Севастополь Музей-заповедник “Херсонес Таврический” Молебен на месте Крещения 12:00 Историческое место Все храмы РФ Православные церкви Колокольный звон 12:00 Одновременно по всей стране

Что можно и нельзя делать в День Крещения Руси

В День Крещения Руси церковь не устанавливает строгих бытовых запретов, при этом день рекомендуется посвятить духовному очищению и добрым делам. Главное — постараться провести праздник с пользой для души: посетить богослужение или молебен, уделить время молитве, чтению духовной литературы и помощи близким.

В народе традиционно считается, что в этот день нельзя начинать новые дела и проекты, работать в поле, заниматься тяжёлым физическим трудом, рукоделием или уборкой. Также следует избегать ссор, конфликтов, злословия, уныния и отказывать в помощи нуждающимся. Считается благоприятным днём для крещения детей и взрослых.

Интересные факты о Крещении Руси

Историки считают, что князь Владимир родился примерно в 960–963 годах, а значит он крестил Русь в возрасте около 25–28 лет, будучи совсем молодым правителем.

Представление о Крещении "огнём и мечом" возникло из поздней Иоакимовской летописи и является мифом. Сейчас принято считать, что авторитет князя работал эффективнее силы, процесс был длительный, при этом христианизация уже шла снизу через торговлю и дружину.

В честь Крещения Руси при князе Владимире между 989 и 996 годами была построена первая десятинная церковь – церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве.

Задолго до Владимира его бабушка княгиня Ольга приняла христианство и заложила духовную почву. Она стала первой русской правительницей, которую канонизировали.

За сто лет до Владимира константинопольский патриарх Фотий крестил народ после похода на Константинополь. Это подтверждается византийскими хрониками.

Точная дата Крещения неизвестна. Летописные свидетельства противоречат друг другу в хронологии и географии, а некоторые факты даже могут быть литературными заимствованиями или легендами.

© Public domain Великий князь Владимир избирает религию. Иван Эггинк. 1822 г. Холст, масло. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург © Public domain Великий князь Владимир избирает религию. Иван Эггинк. 1822 г. Холст, масло. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Вопросы и ответы

Какого числа День Крещения Руси в 2026 году?

День Крещения Руси в 2026 году отмечается 28 июля, во вторник. Дата фиксированная, праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 31 мая 2010 года и приурочен ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Сколько лет Крещению Руси в 2026 году?

В 2026 году исполняется 1038 лет с момента Крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Это одна из ключевых дат в истории русского православия и Древнерусского государства.

Кто крестил Русь и где?

Русь крестил великий киевский князь Владимир Святославич, внук княгини Ольги. Согласно Корсунской легенде, сам князь принял крещение в византийском городе Корсунь (Херсонес Таврический, ныне Севастополь), а массовое крещение киевлян произошло в водах Днепра и Почайны.

Чем отличается День Крещения Руси от Крещения Господнего?

Это два разных праздника. День Крещения Руси (28 июля) — государственная памятная дата в честь принятия христианства Древнерусским государством в 988 году. Крещение Господне (19 января) — двунадесятый церковный праздник в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан, верующие купаются в проруби, а накануне проходит Крещенский сочельник.

Почему День Крещения Руси отмечают именно 28 июля?

28 июля Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси. Эта дата была выбрана для государственной памятной даты, поскольку точный день массового крещения киевлян в 988 году неизвестен, а день памяти князя стал символическим празднованием события.

© Public domain Крещение князя Владимира. Виктор Васнецов. 1885-1893 гг. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве © Public domain Крещение князя Владимира. Виктор Васнецов. 1885-1893 гг. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве