https://ria.ru/20240612/strelba-1952448352.html

Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой

Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой - РИА Новости, 12.06.2024

Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой

Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:46

2024-06-12T22:46

2024-06-12T23:28

калуга

происшествия

калужская область

козельск

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило правительство региона."По данным оперативных служб на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что при выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму. Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Злоумышленника ищут.Как уточнил РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой обители стрельбы не было. По его словам, пострадавшая женщина — иконописец.В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что устроивший стрельбу пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль.

https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html

калуга

калужская область

козельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калуга, происшествия, калужская область, козельск, русская православная церковь