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Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой - РИА Новости, 12.06.2024
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22:46 12.06.2024 (обновлено: 23:28 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/strelba-1952448352.html
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой - РИА Новости, 12.06.2024
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой
Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:46
2024-06-12T23:28
калуга
происшествия
калужская область
козельск
русская православная церковь
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило правительство региона.&quot;По данным оперативных служб на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что при выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму. Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Злоумышленника ищут.Как уточнил РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой обители стрельбы не было. По его словам, пострадавшая женщина — иконописец.В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что устроивший стрельбу пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль.
https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html
калуга
калужская область
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калуга, происшествия, калужская область, козельск, русская православная церковь
Калуга, Происшествия, Калужская область, Козельск, Русская православная церковь
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой

Мужчина открыл стрельбу около монастыря на дороге Козельск — Оптина пустынь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило правительство региона.
«

"По данным оперативных служб на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что при выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму.
Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Злоумышленника ищут.
Как уточнил РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой обители стрельбы не было. По его словам, пострадавшая женщина — иконописец.
В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что устроивший стрельбу пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль.
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