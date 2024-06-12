https://ria.ru/20240612/strelba-1952448352.html
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой - РИА Новости, 12.06.2024
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой
Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:46
2024-06-12T22:46
2024-06-12T23:28
калуга
происшествия
калужская область
козельск
русская православная церковь
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило правительство региона."По данным оперативных служб на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что при выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму. Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Злоумышленника ищут.Как уточнил РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой обители стрельбы не было. По его словам, пострадавшая женщина — иконописец.В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что устроивший стрельбу пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль.
https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, происшествия, калужская область, козельск, русская православная церковь
Калуга, Происшествия, Калужская область, Козельск, Русская православная церковь
Мужчина открыл стрельбу у монастыря под Калугой
Мужчина открыл стрельбу около монастыря на дороге Козельск — Оптина пустынь
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн — РИА Новости.
Мужчина устроил стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщило
правительство региона.
«
"По данным оперативных служб на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что при выстреле в землю кусок асфальта попал рикошетом в женщину, она получила легкую травму.
Все оперативные службы находятся на месте происшествия. Злоумышленника ищут.
Как уточнил РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев), в самой обители стрельбы не было. По его словам, пострадавшая женщина — иконописец.
В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что устроивший стрельбу пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль.