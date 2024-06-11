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В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде - РИА Новости, 11.06.2024
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09:17 11.06.2024 (обновлено: 14:06 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/voda-1952106704.html
В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде
В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде - РИА Новости, 11.06.2024
В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде
Анализ воды в Буйнакске, где произошло массовое отравление, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы, сообщило управление Роспотребнадзора по Дагестану. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:17
2024-06-11T14:06
буйнакск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
массовое отравление в буйнакске
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МАХАЧКАЛА, 11 июн — РИА Новости. Анализ воды в Буйнакске, где произошло массовое отравление, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы, сообщило управление Роспотребнадзора по Дагестану.&quot;Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Исследование воды потребует еще нескольких дней&quot;, — говорится в релизе.Эпидемиологическое расследование установило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. После аварии в него попали неорганизованные стоки, проходящие в непосредственной близости.Жители Буйнакска 7 июня начали обращаться к врачам с признаками отравления. По последним данным, 84 человека госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Как выяснилось, все они пили воду из водопровода. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Управление Роспотребнадзора и администрация города призвали жителей использовать только кипяченую и бутилированную воду.
https://ria.ru/20240610/proverka-1952070991.html
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буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, массовое отравление в буйнакске
Буйнакск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Массовое отравление в Буйнакске
В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде

Результаты анализов воды в Буйнакске выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПроведение лабораторных исследований воды
Проведение лабораторных исследований воды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Проведение лабораторных исследований воды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 июн — РИА Новости. Анализ воды в Буйнакске, где произошло массовое отравление, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы, сообщило управление Роспотребнадзора по Дагестану.
«

"Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Исследование воды потребует еще нескольких дней", — говорится в релизе.

Эпидемиологическое расследование установило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. После аварии в него попали неорганизованные стоки, проходящие в непосредственной близости.
Жители Буйнакска 7 июня начали обращаться к врачам с признаками отравления. По последним данным, 84 человека госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Как выяснилось, все они пили воду из водопровода. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Управление Роспотребнадзора и администрация города призвали жителей использовать только кипяченую и бутилированную воду.
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БуйнакскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияМассовое отравление в Буйнакске
 
 
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