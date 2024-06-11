https://ria.ru/20240611/voda-1952106704.html

В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде

В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде - РИА Новости, 11.06.2024

В Буйнакске выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде

Анализ воды в Буйнакске, где произошло массовое отравление, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы, сообщило управление Роспотребнадзора по Дагестану. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:17

2024-06-11T09:17

2024-06-11T14:06

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

массовое отравление в буйнакске

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МАХАЧКАЛА, 11 июн — РИА Новости. Анализ воды в Буйнакске, где произошло массовое отравление, выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы, сообщило управление Роспотребнадзора по Дагестану."Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Исследование воды потребует еще нескольких дней", — говорится в релизе.Эпидемиологическое расследование установило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. После аварии в него попали неорганизованные стоки, проходящие в непосредственной близости.Жители Буйнакска 7 июня начали обращаться к врачам с признаками отравления. По последним данным, 84 человека госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Как выяснилось, все они пили воду из водопровода. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Управление Роспотребнадзора и администрация города призвали жителей использовать только кипяченую и бутилированную воду.

https://ria.ru/20240610/proverka-1952070991.html

буйнакск

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буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, массовое отравление в буйнакске