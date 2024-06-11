https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html

Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова

Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.06.2024

Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить в крайность и репрессивные меры, обсуждая тему мигрантов, и заявила, что... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:50

2024-06-11T15:50

2024-06-11T15:50

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить в крайность и репрессивные меры, обсуждая тему мигрантов, и заявила, что позитивные мигранты приносят России много полезного. "По данным (главы СК) Александра Ивановича Бастрыкина, только в этом году на 70% увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними мигрантами", - сказала Москалькова на пленарном заседании Госдумы. Омбудсмен назвала три основные площадки, на которых тема миграции сегодня активно продвигается вперед. Это Совет безопасности, СПЧ при президенте РФ и министерство внутренних дел, разработавшее законопроект о совершенствовании государственного контроля в сфере миграции, который предусматривает цифровой профиль для иностранных граждан, регистры работодателей и иностранных граждан, сбор биометрических данных и соглашение о лояльности. "Со своей стороны мы вносим предложение в рамках правительственной комиссии, членом которой я являюсь, по профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних, ее возглавляет Татьяна Голикова. Хотела бы предметно поставить этот вопрос на рассмотрение с тем, чтобы можно было там расширить правопросветительскую работу… Но, самое главное, нам нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране - полезные мигранты, позитивные", - отметила Москалькова.

https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915831626.html

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общество, россия, татьяна москалькова, татьяна голикова, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф