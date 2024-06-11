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Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.06.2024
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15:50 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова
Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.06.2024
Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить в крайность и репрессивные меры, обсуждая тему мигрантов, и заявила, что... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:50
2024-06-11T15:50
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить в крайность и репрессивные меры, обсуждая тему мигрантов, и заявила, что позитивные мигранты приносят России много полезного. "По данным (главы СК) Александра Ивановича Бастрыкина, только в этом году на 70% увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними мигрантами", - сказала Москалькова на пленарном заседании Госдумы. Омбудсмен назвала три основные площадки, на которых тема миграции сегодня активно продвигается вперед. Это Совет безопасности, СПЧ при президенте РФ и министерство внутренних дел, разработавшее законопроект о совершенствовании государственного контроля в сфере миграции, который предусматривает цифровой профиль для иностранных граждан, регистры работодателей и иностранных граждан, сбор биометрических данных и соглашение о лояльности. "Со своей стороны мы вносим предложение в рамках правительственной комиссии, членом которой я являюсь, по профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних, ее возглавляет Татьяна Голикова. Хотела бы предметно поставить этот вопрос на рассмотрение с тем, чтобы можно было там расширить правопросветительскую работу… Но, самое главное, нам нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране - полезные мигранты, позитивные", - отметила Москалькова.
https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html
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общество, россия, татьяна москалькова, татьяна голикова, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Татьяна Голикова, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Позитивные мигранты приносят России много полезного, заявила Москалькова

Москалькова призвала не уходить в репрессивные меры, обсуждая тему мигрантов

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить в крайность и репрессивные меры, обсуждая тему мигрантов, и заявила, что позитивные мигранты приносят России много полезного.
"По данным (главы СК) Александра Ивановича Бастрыкина, только в этом году на 70% увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними мигрантами", - сказала Москалькова на пленарном заседании Госдумы.
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Омбудсмен назвала три основные площадки, на которых тема миграции сегодня активно продвигается вперед. Это Совет безопасности, СПЧ при президенте РФ и министерство внутренних дел, разработавшее законопроект о совершенствовании государственного контроля в сфере миграции, который предусматривает цифровой профиль для иностранных граждан, регистры работодателей и иностранных граждан, сбор биометрических данных и соглашение о лояльности.
"Со своей стороны мы вносим предложение в рамках правительственной комиссии, членом которой я являюсь, по профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних, ее возглавляет Татьяна Голикова. Хотела бы предметно поставить этот вопрос на рассмотрение с тем, чтобы можно было там расширить правопросветительскую работу… Но, самое главное, нам нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране - полезные мигранты, позитивные", - отметила Москалькова.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаТатьяна ГоликоваСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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