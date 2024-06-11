https://ria.ru/20240611/kor-1952097458.html

Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России

Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России - РИА Новости, 11.06.2024

Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России

Подъем заболеваемости корью идет во всем мире, причем интенсивно, но в России он уже заканчивается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:40

2024-06-11T07:40

2024-06-11T07:40

пмэф-2024

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Подъем заболеваемости корью идет во всем мире, причем интенсивно, но в России он уже заканчивается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается", - сказала Попова. Она отметила, что первые случаи кори были завозными из разных стран. Российская Федерация - одна из немногих стран, которая учитывает все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html

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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество