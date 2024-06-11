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Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:40 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/kor-1952097458.html
Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России
Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России - РИА Новости, 11.06.2024
Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России
Подъем заболеваемости корью идет во всем мире, причем интенсивно, но в России он уже заканчивается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:40
2024-06-11T07:40
пмэф-2024
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Подъем заболеваемости корью идет во всем мире, причем интенсивно, но в России он уже заканчивается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается", - сказала Попова. Она отметила, что первые случаи кори были завозными из разных стран. Российская Федерация - одна из немногих стран, которая учитывает все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски, подчеркнула Попова.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
ПМЭФ-2024, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью в России

Попова: подъем заболеваемости корью идет во всем мире, но в России он закончился

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВакцина от кори
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вакцина от кори . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Подъем заболеваемости корью идет во всем мире, причем интенсивно, но в России он уже заканчивается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается", - сказала Попова.
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Она отметила, что первые случаи кори были завозными из разных стран. Российская Федерация - одна из немногих стран, которая учитывает все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски, подчеркнула Попова.
 
ПМЭФ-2024Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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