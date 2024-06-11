https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952272169.html

В Буйнакске число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 127

В Буйнакске число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 127 - РИА Новости, 11.06.2024

В Буйнакске число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 127

Общее число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 127 человек, сейчас в стационаре лечится 91 пациент, сообщает во вторник... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:57

2024-06-11T19:57

2024-06-11T20:03

здоровье - общество

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Общее число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 127 человек, сейчас в стационаре лечится 91 пациент, сообщает во вторник пресс-служба Минздрава республики."На данный момент в городской больнице Буйнакска пролечено и выписано уже 36 пациентов, поступивших сюда с острой кишечной инфекцией. На данный момент в стационаре лечится 91 пациент, из них 72 – дети", – говорится в сообщении.В связи с отравлением жителей Буйнакска возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в предприятии прошли обыски. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

буйнакск

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здоровье - общество, буйнакск, происшествия