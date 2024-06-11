https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952272169.html
В Буйнакске число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 127
В Буйнакске число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 127 - РИА Новости, 11.06.2024
В Буйнакске число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 127
Общее число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 127 человек, сейчас в стационаре лечится 91 пациент, сообщает во вторник... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:57
2024-06-11T19:57
2024-06-11T20:03
здоровье - общество
буйнакск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Общее число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 127 человек, сейчас в стационаре лечится 91 пациент, сообщает во вторник пресс-служба Минздрава республики."На данный момент в городской больнице Буйнакска пролечено и выписано уже 36 пациентов, поступивших сюда с острой кишечной инфекцией. На данный момент в стационаре лечится 91 пациент, из них 72 – дети", – говорится в сообщении.В связи с отравлением жителей Буйнакска возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в предприятии прошли обыски. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
буйнакск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, буйнакск, происшествия
Здоровье - Общество, Буйнакск, Происшествия
В Буйнакске число госпитализированных с кишечной инфекцией достигло 127
Минздрав: в Буйнакске число пациентов с кишечной инфекцией достигло 127