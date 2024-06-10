https://ria.ru/20240610/voda-1951888490.html

В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду

В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду - РИА Новости, 10.06.2024

В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду

Администрация дагестанского Буйнакска, где более 35 человек госпитализировали с симптомами отравления, призвала в Telegram-канале местных жителей употреблять... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:56

2024-06-10T10:56

2024-06-10T10:56

происшествия

здоровье - общество

буйнакск

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97889/92/978899297_0:236:2265:1510_1920x0_80_0_0_386f1e04c921aaaad4a18db8b9633480.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Администрация дагестанского Буйнакска, где более 35 человек госпитализировали с симптомами отравления, призвала в Telegram-канале местных жителей употреблять только кипяченую воду. "В связи с подъемом заболеваемости ОКИ (острой кишечной инфекцией) до завершения всего комплекса противоэпидемических мероприятий призываем всех граждан употреблять только кипяченую воду. Фрукты и овощи после мытья обрабатывать дополнительно кипяченой водой", – говорится в сообщении мэрии. В городской администрации также отметили, что "в настоящий момент проводятся все необходимые меры по локализации очага и предотвращению дальнейшего распространения инфекции и стабилизации ситуации". По данным Минздрава Дагестана, со вчерашнего дня в Буйнакске свыше 35 человек госпитализированы с симптомами ОКИ. Пациенты обращались к медикам с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции.

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

буйнакск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, буйнакск, республика дагестан