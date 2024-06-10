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В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду - РИА Новости, 10.06.2024
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10:56 10.06.2024
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В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду
В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду - РИА Новости, 10.06.2024
В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду
Администрация дагестанского Буйнакска, где более 35 человек госпитализировали с симптомами отравления, призвала в Telegram-канале местных жителей употреблять... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:56
2024-06-10T10:56
происшествия
здоровье - общество
буйнакск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Администрация дагестанского Буйнакска, где более 35 человек госпитализировали с симптомами отравления, призвала в Telegram-канале местных жителей употреблять только кипяченую воду. "В связи с подъемом заболеваемости ОКИ (острой кишечной инфекцией) до завершения всего комплекса противоэпидемических мероприятий призываем всех граждан употреблять только кипяченую воду. Фрукты и овощи после мытья обрабатывать дополнительно кипяченой водой", – говорится в сообщении мэрии. В городской администрации также отметили, что "в настоящий момент проводятся все необходимые меры по локализации очага и предотвращению дальнейшего распространения инфекции и стабилизации ситуации". По данным Минздрава Дагестана, со вчерашнего дня в Буйнакске свыше 35 человек госпитализированы с симптомами ОКИ. Пациенты обращались к медикам с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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происшествия, здоровье - общество, буйнакск, республика дагестан
Происшествия, Здоровье - Общество, Буйнакск, Республика Дагестан
В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду

Власти Буйнакска после массового отравления призвали пить только кипяченую воду

© Fotolia / nikkytokКипящий чайник
Кипящий чайник - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Fotolia / nikkytok
Кипящий чайник. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Администрация дагестанского Буйнакска, где более 35 человек госпитализировали с симптомами отравления, призвала в Telegram-канале местных жителей употреблять только кипяченую воду.
«
"В связи с подъемом заболеваемости ОКИ (острой кишечной инфекцией) до завершения всего комплекса противоэпидемических мероприятий призываем всех граждан употреблять только кипяченую воду. Фрукты и овощи после мытья обрабатывать дополнительно кипяченой водой", – говорится в сообщении мэрии.
В городской администрации также отметили, что "в настоящий момент проводятся все необходимые меры по локализации очага и предотвращению дальнейшего распространения инфекции и стабилизации ситуации".
По данным Минздрава Дагестана, со вчерашнего дня в Буйнакске свыше 35 человек госпитализированы с симптомами ОКИ. Пациенты обращались к медикам с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБуйнакскРеспублика Дагестан
 
 
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