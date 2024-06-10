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В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду
В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду - РИА Новости, 10.06.2024
В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду
Администрация дагестанского Буйнакска, где более 35 человек госпитализировали с симптомами отравления, призвала в Telegram-канале местных жителей употреблять... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:56
2024-06-10T10:56
2024-06-10T10:56
происшествия
здоровье - общество
буйнакск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Администрация дагестанского Буйнакска, где более 35 человек госпитализировали с симптомами отравления, призвала в Telegram-канале местных жителей употреблять только кипяченую воду. "В связи с подъемом заболеваемости ОКИ (острой кишечной инфекцией) до завершения всего комплекса противоэпидемических мероприятий призываем всех граждан употреблять только кипяченую воду. Фрукты и овощи после мытья обрабатывать дополнительно кипяченой водой", – говорится в сообщении мэрии. В городской администрации также отметили, что "в настоящий момент проводятся все необходимые меры по локализации очага и предотвращению дальнейшего распространения инфекции и стабилизации ситуации". По данным Минздрава Дагестана, со вчерашнего дня в Буйнакске свыше 35 человек госпитализированы с симптомами ОКИ. Пациенты обращались к медикам с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции.
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буйнакск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, буйнакск, республика дагестан
Происшествия, Здоровье - Общество, Буйнакск, Республика Дагестан
В Буйнакске призвали жителей пить только кипяченую воду
Власти Буйнакска после массового отравления призвали пить только кипяченую воду